Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Минфин выступает за снижение доли государства в госкомпаниях

Ведомости

Минфин выступает за снижение доли государства в государственных компаниях с контрольного пакета до блокирующего. Об этом в ходе конференции «Толк» заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Моисеев привел примеры крупнейших западных компаний, которые «как правило имеют очень низкую концентрацию акционеров, 5% – там это практически уже контрольный пакет». 

«И, конечно, мы должны потихонечку двигаться в этом направлении. Очевидно, что это вряд ли применимо в большинстве государственных компаний, государство там наверняка захочет иметь контрольный пакет. Но мы в Минфине считаем, что это может быть именно блокирующий пакет, а не контрольный и тем более не 100%», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам замминистра, Минфин анализирует перечень компаний, где у государства 100% или 75% и целесообразность наличия таких долей участия.  

РБК в мае 2023 г. со ссылкой на данные Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС писал, что по итогам 2021 г. доля госсектора в российской экономике достигла максимума за последние 20 лет. По их данным, она составляет 52,6% ВВП. 

Президент России Владимир Путин еще в 2018 г. заявлял о необходимости снижения доли госсектора в экономике. Он отмечал важность кардинального улучшения делового климата и обеспечения предпринимательской свободы и конкуренции.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных