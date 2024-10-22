Минфин выступает за снижение доли государства в госкомпаниях
Минфин выступает за снижение доли государства в государственных компаниях с контрольного пакета до блокирующего. Об этом в ходе конференции «Толк» заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Моисеев привел примеры крупнейших западных компаний, которые «как правило имеют очень низкую концентрацию акционеров, 5% – там это практически уже контрольный пакет».
«И, конечно, мы должны потихонечку двигаться в этом направлении. Очевидно, что это вряд ли применимо в большинстве государственных компаний, государство там наверняка захочет иметь контрольный пакет. Но мы в Минфине считаем, что это может быть именно блокирующий пакет, а не контрольный и тем более не 100%», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам замминистра, Минфин анализирует перечень компаний, где у государства 100% или 75% и целесообразность наличия таких долей участия.
Президент России Владимир Путин еще в 2018 г. заявлял о необходимости снижения доли госсектора в экономике. Он отмечал важность кардинального улучшения делового климата и обеспечения предпринимательской свободы и конкуренции.