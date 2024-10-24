Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT
Проблема расчетов остается одной из ключевых, но БРИКС не создает альтернатив SWIFT, а идет по пути использования национальных валют. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Казани заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы идем по пути использования национальных валют. Что касается систем расчетов, то мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданной Центральным банком России. У других стран – участниц БРИКС тоже есть свои системы, и их тоже будем использовать, уже используем», – сказал Путин.
Какой-то отдельной общей системы объединение сейчас не создает, добавил он.
23 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также говорил, что инвестиционная платформа БРИКС, которую предложил создать Путин, не станет альтернативой SWIFT.
В итоговой декларации саммита в Казани указывается, что БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, говорится в документе.