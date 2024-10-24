Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT

«Мы идем по пути использования национальных валют. Что касается систем расчетов, то мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданной Центральным банком России. У других стран – участниц БРИКС тоже есть свои системы, и их тоже будем использовать, уже используем», – сказал Путин.