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Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT

Ведомости

Проблема расчетов остается одной из ключевых, но БРИКС не создает альтернатив SWIFT, а идет по пути использования национальных валют. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Казани заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы идем по пути использования национальных валют. Что касается систем расчетов, то мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданной Центральным банком России. У других стран – участниц БРИКС тоже есть свои системы, и их тоже будем использовать, уже используем», – сказал Путин.

Какой-то отдельной общей системы объединение сейчас не создает, добавил он.

23 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также говорил, что инвестиционная платформа БРИКС, которую предложил создать Путин, не станет альтернативой SWIFT.

В итоговой декларации саммита в Казани указывается, что БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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