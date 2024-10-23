Кремль: предложенная Путиным инвестплатформа БРИКС не будет альтернативой SWIFT
Инвестиционная платформа БРИКС, которую предложил создать президент России Владимир Путин, не станет альтернативой SWIFT. Об этом «Российской газете» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Она будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов. <...> Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то», – сказал он, отметив, что какие-то элементы платежных систем могут быть.
23 октября в рамках расширенного совещания стран – членов БРИКС Путин предложил создать новую инвестиционную платформу объединения. По его словам, она может стать «мощным инструментом поддержки» национальных экономик государств, а также обеспечить страны Глобального Юга и Востока финансовыми ресурсами.
В итоговой декларации саммита в Казани указывается, что БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, говорится в документе.
22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».