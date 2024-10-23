Кремль: предложенная Путиным инвестплатформа БРИКС не будет альтернативой SWIFT

«Она будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов. <...> Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то», – сказал он, отметив, что какие-то элементы платежных систем могут быть.