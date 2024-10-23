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Кремль: предложенная Путиным инвестплатформа БРИКС не будет альтернативой SWIFT

Ведомости

Инвестиционная платформа БРИКС, которую предложил создать президент России Владимир Путин, не станет альтернативой SWIFT. Об этом «Российской газете» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов. <...> Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то», – сказал он, отметив, что какие-то элементы платежных систем могут быть.

23 октября в рамках расширенного совещания стран – членов БРИКС Путин предложил создать новую инвестиционную платформу объединения. По его словам, она может стать «мощным инструментом поддержки» национальных экономик государств, а также обеспечить страны Глобального Юга и Востока финансовыми ресурсами.

В итоговой декларации саммита в Казани указывается, что БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, говорится в документе.

22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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