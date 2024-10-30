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Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян на 8,6% за январь – сентябрь

Ведомости

Рост реальных располагаемых доходов россиян в январе – сентябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. составил 8,6%. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) в III квартале 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,4%. В структуре доходов возросли доли оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности и от собственности при снижении долей социальных выплат и прочих денежных поступлений.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2024 г. составила 82 218 руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17,4%.

В июле «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей, таких как налоги и проценты по кредитам) выросли в апреле – июне на 9,6%. Это рекордный показатель, если считать с 2013 г., когда методика подсчета показателя изменилась. Такой рост доходов был обусловлен прежде всего нехваткой кадров. Уровень безработицы опустился до 2,4% в июне, обновив исторический минимум.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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