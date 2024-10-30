Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян на 8,6% за январь – сентябрь
Рост реальных располагаемых доходов россиян в январе – сентябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. составил 8,6%. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».
Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) в III квартале 2024 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,4%. В структуре доходов возросли доли оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности и от собственности при снижении долей социальных выплат и прочих денежных поступлений.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2024 г. составила 82 218 руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17,4%.
В июле «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей, таких как налоги и проценты по кредитам) выросли в апреле – июне на 9,6%. Это рекордный показатель, если считать с 2013 г., когда методика подсчета показателя изменилась. Такой рост доходов был обусловлен прежде всего нехваткой кадров. Уровень безработицы опустился до 2,4% в июне, обновив исторический минимум.