Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян на 8,6% за январь – сентябрь

В июле «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей, таких как налоги и проценты по кредитам) выросли в апреле – июне на 9,6%. Это рекордный показатель, если считать с 2013 г., когда методика подсчета показателя изменилась. Такой рост доходов был обусловлен прежде всего нехваткой кадров. Уровень безработицы опустился до 2,4% в июне, обновив исторический минимум.