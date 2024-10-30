Первое заседание Банка России по ключевой ставке в 2025 году пройдет 14 февраля

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.