Первое заседание Банка России по ключевой ставке в 2025 году пройдет 14 февраля
В следующем году первое заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 14 февраля. График на 2025 г. опубликован на официальном сайте регулятора.
«14 февраля 2025 г. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке», – сказано в графике. Заседание будет сопровождаться публикацией среднесрочного макропрогноза и резюме обсуждения ставки.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.
Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 4%.