Доходы федерального бюджета за 10 месяцев 2024 года выросли на 28,4%
Объем доходов федерального бюджета России в январе – октябре 2024 г., по предварительной оценке Минфина, достиг 29,6 трлн руб., увеличившись на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем ненефтегазовых доходов составил 20,1 трлн руб., что на 26,6% больше, чем в прошлом году. Поступления оборотных налогов, включая НДС, за 10 месяцев выросли на 15,8%. Нефтегазовые доходы достигли 9,5 трлн руб., увеличившись на 32,3% в годовом исчислении. Предпосылкой к этому стал рост цен на российскую нефть, уточнили в ведомстве.
Объем расходов федбюджета с января по октябрь предварительно составил 29,9 трлн руб. (на 23,7% больше год к году).
«В целом, в 2024 г. объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита, равного 3,1 трлн руб. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 г.», – уточнили в Минфине.
Федеральный бюджет за указанный период сложился с дефицитом в 220 млрд руб. Показатель на 830 млрд руб. ниже, чем в соответствующем периоде 2023 г. По итогам 2024 г. ожидается дефицит на уровне 1,7% ВВП.
В конце октября президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность увеличения в 2024 г. общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн руб. без внесения изменений в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. Документ предусматривает возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на приоритетные цели, определенные главой государства. Кроме того, закон также дает правительству России право превышать верхний предел внутреннего государственного долга и программы внутренних заимствований.