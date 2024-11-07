Доходы федерального бюджета за 10 месяцев 2024 года выросли на 28,4%

В конце октября президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность увеличения в 2024 г. общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн руб. без внесения изменений в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. Документ предусматривает возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на приоритетные цели, определенные главой государства. Кроме того, закон также дает правительству России право превышать верхний предел внутреннего государственного долга и программы внутренних заимствований.