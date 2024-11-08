Минфин предложил размещать отчетности компаний по МСФО в едином реестре

Как отмечает министерство, ограниченность и усеченность отчетов создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности и выплате дивидендов. Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, а в ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность.