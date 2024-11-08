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Минфин предложил размещать отчетности компаний по МСФО в едином реестре

Ведомости

Правительство поддержало законопроект Минфина о размещении отчетности компаний по МСФО на едином информационном ресурсе ФНС, говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент в государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) включена только годовая отчетность юридических лиц. Добавление консолидированной отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, подчеркивает ведомство. Доступ к консолидированной финансовой отчетности в значительной степени ограничен, сообщают в Минфине, отмечая, что в различных источниках он «нередко» опубликован в усеченном виде.

Как отмечает министерство, ограниченность и усеченность отчетов создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности и выплате дивидендов. Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, а в ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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