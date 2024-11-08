Минфин предложил размещать отчетности компаний по МСФО в едином реестре
Правительство поддержало законопроект Минфина о размещении отчетности компаний по МСФО на едином информационном ресурсе ФНС, говорится в сообщении ведомства.
В настоящий момент в государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) включена только годовая отчетность юридических лиц. Добавление консолидированной отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, подчеркивает ведомство. Доступ к консолидированной финансовой отчетности в значительной степени ограничен, сообщают в Минфине, отмечая, что в различных источниках он «нередко» опубликован в усеченном виде.
Как отмечает министерство, ограниченность и усеченность отчетов создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности и выплате дивидендов. Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, а в ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность.