Цены на молоко снижены до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры
Производители скорректировали цены на молоко до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Было установлено, что стоимость молока поднялась в отсутствие объективных экономических оснований, на что было указано таким производителям, как АО «Вимм-билль-данн», ООО «Экомилк» и другие.
В ответ на проверки Генпрокуратуры молочные предприятия сообщили о действиях, направленных на снижение цен на молоко до прежнего уровня.
12 ноября крупнейший в России производитель питьевого молока – принадлежащая американской PepsiCo компания «Вимм-билль-данн» – уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Об этом говорилось в информационном письме компании. С его копией ознакомились «Ведомости». Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе.
Ранее письма о повышении цен на молоко разослал ритейлерам еще один крупный участник рынка, сообщили источники «Ведомостей». По их словам, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла компания «Экомилк».
В связи с этим 12 ноября генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о завышении цен на молоко со стороны производителей.
В органах прокуратуры регулярно осуществляется контроль за ценообразованием на социально значимые товары, включая период перед новогодними праздниками.