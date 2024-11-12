Генпрокуратура проведет проверку данных о повышении цен на молоко
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о завышении цен на молоко со стороны производителей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», – сказано в сообщении.
Как уточняет Генпрокуратура, проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан, добавляет ведомство, отмечая, что состояние молочной сферы находится на особом контроле.
12 ноября крупнейший в России производитель питьевого молока – принадлежащая американской PepsiCo компания «Вимм-билль-данн» уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Об этом говорилось в информационном письме компании. С его копией ознакомились «Ведомости». Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе.
Ранее письма о повышении цен на молоко разослал ритейлерам еще один крупный участник рынка, сообщили источники «Ведомостей». По их словам, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла компания «Экомилк».