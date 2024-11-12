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Генпрокуратура проведет проверку данных о повышении цен на молоко

Ведомости

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о завышении цен на молоко со стороны производителей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», – сказано в сообщении.

Как уточняет Генпрокуратура, проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан, добавляет ведомство, отмечая, что состояние молочной сферы находится на особом контроле.

12 ноября крупнейший в России производитель питьевого молока – принадлежащая американской PepsiCo компания «Вимм-билль-данн» уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Об этом говорилось в информационном письме компании. С его копией ознакомились «Ведомости». Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе.

Ранее письма о повышении цен на молоко разослал ритейлерам еще один крупный участник рынка, сообщили источники «Ведомостей». По их словам, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла компания «Экомилк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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