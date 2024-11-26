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Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты в окончательном чтении

Ведомости

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о налогообложении цифровой валюты, признав актив – имуществом. Законопроект был инициирован правительством.

Согласно закону, для удовлетворения целей Налогового кодекса РФ цифровая валюта, в том числе используемая в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального режима, признается имуществом. Также не будут подлежать налогообложению на территории РФ услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима, оказываемых в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

Вместе с этим, операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС, но оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. Устанавливается штраф в размере 40 000 руб. за просрочку сведений. Как писали авторы, криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.

«В настоящее время у налоговых органов отсутствует информация об открытых российскими юридическими лицами и гражданами Российской Федерации криптовалютных кошельках и осуществляемых операциях по ним», – отмечали авторы.

Как следует из закона, датой фактического получения доходов от майнинга цифровой валюты признается число, на которое у лица возникает право распоряжаться такой цифровой валютой, в том числе путем зачисления такой цифровой валюты непосредственно на счет другого лица. Доходы объединят в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами. Облагаемая ставка будет стандартной – 13-15%. По налогу на прибыль майнинг цифровой валюты будет облагаться по стандартной ставке налога на прибыль организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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