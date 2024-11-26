Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты в окончательном чтении
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о налогообложении цифровой валюты, признав актив – имуществом. Законопроект был инициирован правительством.
Согласно закону, для удовлетворения целей Налогового кодекса РФ цифровая валюта, в том числе используемая в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального режима, признается имуществом. Также не будут подлежать налогообложению на территории РФ услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима, оказываемых в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.
Вместе с этим, операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС, но оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. Устанавливается штраф в размере 40 000 руб. за просрочку сведений. Как писали авторы, криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.
«В настоящее время у налоговых органов отсутствует информация об открытых российскими юридическими лицами и гражданами Российской Федерации криптовалютных кошельках и осуществляемых операциях по ним», – отмечали авторы.
Как следует из закона, датой фактического получения доходов от майнинга цифровой валюты признается число, на которое у лица возникает право распоряжаться такой цифровой валютой, в том числе путем зачисления такой цифровой валюты непосредственно на счет другого лица. Доходы объединят в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами. Облагаемая ставка будет стандартной – 13-15%. По налогу на прибыль майнинг цифровой валюты будет облагаться по стандартной ставке налога на прибыль организаций.