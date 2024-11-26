Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты в окончательном чтении

Вместе с этим, операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС, но оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. Устанавливается штраф в размере 40 000 руб. за просрочку сведений. Как писали авторы, криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.