Россия в октябре увеличила поставки платины в США до $203 млн

Показатели первого полугодия 2024 г. при этом сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итог за первые шесть месяцев текущего года – $469,6 млн. По результатам 2023 г. США приобрели у России платины на $1,2 млрд. Общий объем импорта платины в США в июне достиг $632,7 млн. Помимо России лидерами по импорту являются ЮАР, Германия, Бельгия и Великобритания.