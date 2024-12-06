Россия в октябре увеличила поставки платины в США до $203 млн
По итогам октября 2024 г. Россия нарастила поставки платины в США до $203 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.
Прирост составил 2,3 раза по отношениюк к сентябрю и 2,1 за год. Как отмечает агентство, это наибольший объем поставок с октября 2022 г., когда они составляли $253 млн. Доля российских компаний в секторе импорта США в октябре составила 31,5%, что является максимумом с апреля 2020 г.
В результате Россия была вторым крупнейшим поставщиком платины в США, уступая только Южной Африке с показателем в $270 млн. По результатам за период с января по октябрь 2024 г. суммарно стоимость российских поставок платины сократилась примерно на 20% до $862 млн.
США увеличили импорт платины из России на 17% в июне. Агентство отметило рост по сравнению с маем. В июне импорт платины в США из России в денежном выражении достиг $104,2 млн. Как утверждает агентство, это наибольшее месячное значение с сентября 2023 г. Тогда из России в США поставили платины на $111,6 млн.
Показатели первого полугодия 2024 г. при этом сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итог за первые шесть месяцев текущего года – $469,6 млн. По результатам 2023 г. США приобрели у России платины на $1,2 млрд. Общий объем импорта платины в США в июне достиг $632,7 млн. Помимо России лидерами по импорту являются ЮАР, Германия, Бельгия и Великобритания.