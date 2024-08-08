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США увеличили импорт платины из России на 17% в июне

Ведомости

В июне этого года США увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении. Это следует из данных американской статистической службы, которые изучили «РИА Новости».

Агентство отметило рост по сравнению с маем. В июне импорт платины в США из России в денежном выражении достиг $104,2 млн. Как утверждает агентство, это наибольшее месячное значение с сентября 2023 г. Тогда из России в США поставили платины на $111,6 млн.

Показатели первого полугодия 2024 г. при этом сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итог за первые шесть месяцев текущего года – $469,6 млн. По результатам 2023 г. США приобрели у России платины на $1,2 млрд. Общий объем импорта платины в США в июне достиг $632,7 млн. Помимо России лидерами по импорту являются ЮАР, Германия, Бельгия и Великобритания.

В феврале «Ведомости» также писали, что в 2023 г. экспорт платины из России в Китай вырос 2,8 раза по сравнению с 2022 г. – до 25,1 т. В денежном выражении поставки российской платины на китайский рынок составили $826 млн, увеличившись в три раза год к году. Всего Китай в 2023 г. импортировал 101,7 т платины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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