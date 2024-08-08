США увеличили импорт платины из России на 17% в июне
В июне этого года США увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении. Это следует из данных американской статистической службы, которые изучили «РИА Новости».
Агентство отметило рост по сравнению с маем. В июне импорт платины в США из России в денежном выражении достиг $104,2 млн. Как утверждает агентство, это наибольшее месячное значение с сентября 2023 г. Тогда из России в США поставили платины на $111,6 млн.
Показатели первого полугодия 2024 г. при этом сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итог за первые шесть месяцев текущего года – $469,6 млн. По результатам 2023 г. США приобрели у России платины на $1,2 млрд. Общий объем импорта платины в США в июне достиг $632,7 млн. Помимо России лидерами по импорту являются ЮАР, Германия, Бельгия и Великобритания.
В феврале «Ведомости» также писали, что в 2023 г. экспорт платины из России в Китай вырос 2,8 раза по сравнению с 2022 г. – до 25,1 т. В денежном выражении поставки российской платины на китайский рынок составили $826 млн, увеличившись в три раза год к году. Всего Китай в 2023 г. импортировал 101,7 т платины.