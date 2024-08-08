США увеличили импорт платины из России на 17% в июне

В феврале «Ведомости» также писали, что в 2023 г. экспорт платины из России в Китай вырос 2,8 раза по сравнению с 2022 г. – до 25,1 т. В денежном выражении поставки российской платины на китайский рынок составили $826 млн, увеличившись в три раза год к году. Всего Китай в 2023 г. импортировал 101,7 т платины.