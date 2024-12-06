Лукашенко: товарооборот РФ и Белоруссии может достигнуть $60 млрд в 2024 году
Товарооборот России и Белоруссии может достигнуть $60 млрд в этом году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).
«Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг $55 млрд, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на $60 млрд», – подчеркнул Лукашенко.
В марте 2024 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач сообщил, что по итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти более чем на 6% и достичь 4 трлн руб. Приоритетными направлениями в интеграции двух стран являются промышленная кооперация и импортозамещение. В прошлом году объем торговли между Москвой и Минском вырос на 14,3% до рекордных 3,9 трлн руб.
Заседание госсовета приурочено к 25-летию договора о создании СГ. Он был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание Союзного государства предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства.