Лукашенко: товарооборот РФ и Белоруссии может достигнуть $60 млрд в 2024 году

В марте 2024 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач сообщил, что по итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти более чем на 6% и достичь 4 трлн руб. Приоритетными направлениями в интеграции двух стран являются промышленная кооперация и импортозамещение. В прошлом году объем торговли между Москвой и Минском вырос на 14,3% до рекордных 3,9 трлн руб.