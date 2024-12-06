Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки в конце 2025 года
«Если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года, либо даже в начале 2026 г.», – сказал он.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее также спрогнозировал снижение инфляции и ключевой ставки.
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку до 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 4 декабря заявила, что совет директоров может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но подчеркнула, что это не предопределено.
ЦБ в октябре также существенно повысил прогноз инфляции на конец года – до 8–8,5%. По данным регулятора, в 2025 г. инфляция составит 4,5–5%, а к цели в 4% она придет только в 2026 г.