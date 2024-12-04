Экономические власти обсудили способы избежать рецессии

Экономические власти обсудили способы избежать рецессииДолгосрочное развитие экономики невозможно при высокой инфляции, считают в ЦБ и администрации президента
Устойчивый рост ВВП при высокой инфляции невозможен, и власти работают над тем, чтобы он был «здоровым» и базировался на росте потенциала экономики. К такому выводу пришли участники дискуссии на макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!», в их числе – председатель Банка России Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников.
При этом высокая ключевая ставка не ввергнет экономику в рецессию, заявила Набиуллина. «Иногда встает вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет? При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию: короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинной – достаточно тяжело», – заявила Набиуллина.
Глава регулятора подчеркнула, что инфляция находится выше целевого уровня в 4% уже четыре года, и если сейчас не реагировать или начать снижать ставку, это будет воспринято как то, что власти расписались в нежелании либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению и ослаблению курса, уверена Набиуллина.
В то же время высокая инфляция помогает закредитованным компаниям, но наказывает наиболее эффективные компании, которые работают с издержками и развиваются за счет собственных, а не заемных средств, утверждает глава ЦБ. Кроме того, от инфляции страдает население, проблемы бизнеса не должны решаться за счет обесценения сбережений и доходов граждан, напомнила Набиуллина.
С точки зрения главы ЦБ, именно с помощью ключевой ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль. Потенциал экономики растет и будет расти в следующем году за счет масштабных инвестиций последних двух лет в ее модернизацию, что дает и больше пространства для роста спроса, считает председатель Центробанка. Более умеренный экономический рост, который ожидает ЦБ, – это более сдержанный спрос, и ДКП направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и устойчивые темпы экономического роста, объясняет Набиуллина.
Она напомнила, что регулятор дал жесткий сигнал о возможном повышении ставки на ближайшем заседании 20 декабря, но это не предопределено. Набиуллина также указала на то, что появился новый проинфляционный фактор – резкое ослабление рубля, зато последние оперативные данные Банка России показывают замедление кредитования, в том числе корпоративного, которое было менее чувствительно к повышению ставки в сравнении с потребительскими кредитами.
Под давлением ставки
Решетников отметил, что на фоне действий ЦБ бизнес действительно пересматривает и активно сокращает инвестиционные программы, переориентируется на внутренние ресурсы для роста, поскольку считает, что период высоких ставок не закончится в ближайшее время.
По прогнозу Минэка, рост ВВП в 2024 г. составит 3,9%, а в 2025 г. замедлится до 2,5% из-за ужесточения денежно-кредитных условий». В 2026–2027 гг. темпы ускорятся до 2,6 и 2,8% соответственно, считают в ведомстве. ЦБ прогнозирует, что в 2024 г. показатель ВВП будет на уровне 3,5–4%, а в IV квартале 2024 г. – 2,0–3% в годовом выражении. В следующие два года ЦБ прогнозирует рост ВВП на 4%.
Избежать рецессии помогут скоординированные действия правительства и регулятора, отметил Решетников. Глава Минэка добавил, что ограничение доступности кредита может привести к сокращению не только инвестиций, но и объемов производства в случае чрезмерного охлаждения экономики. В качестве примера он привел машиностроительную отрасль и рынок продажи автомобилей, где уже сейчас сокращается объем заказов, поскольку покупатели часто приобретали продукцию в кредит. А теперь он стал недоступным.
Министр экономического развития также напомнил, что в последние несколько лет российская экономика развивается в условиях дефицита трудовых ресурсов, а это означает, что на самом деле рынок труда имеет «большие запасы, которые можно вовлечь и нужно вовлечь в экономику». Минэк готовит предложения по этой теме, добавил Решетников.
Ранее «Ведомости» сообщали о том, что власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров. Близкий к правительству источник сообщал, что одна из обсуждаемых инициатив – смягчение подходов к сверхурочной работе. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минтруд и Минэк пакет примерно из 40 предложений, которые включают, в том числе, меры по снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении сотрудников.
Кредиты и субсидии
Высокая ключевая ставка приводит к перераспределению доходов среди разных групп населения, заявил Орешкин. По его словам, большая часть российских депозитов принадлежит ограниченному числу вкладчиков, которые становятся бенефициарами растущих ставок по вкладам. И это обратная сторона того, что высокая ставка – правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Он призвал следить за качеством кредитов, которые выдают банки. По словам Орешкина, на вице-премьере РФ Дмитрии Григоренко лежит задача следить за системой мотивации менеджмента банков, чтобы кредиты, которые они выдают, были направлены на рост потенциала экономики. Он процитировал слова Набиуллиной: «Экономический рост должен быть устойчивый, основанный на росте потенциала экономики».
Силуанов сообщил, что Минфин и Минэкономразвития намерены унифицировать программы субсидирования процентных ставок по кредитам для бизнеса. «У нас много ведомств поддерживают свои сектора экономики, и каждое из ведомств изобретает свой порядок субсидирования. На наш взгляд, это должно быть все-таки систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная [ключевая] ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования», – сказал он. Силуанов отметил, что нельзя оказывать поддержку ради поддержки, и достичь результата «можно и не такими уж большими объемами субсидий по процентным расходам».
Председатель ЦБ напомнила, что компании привлекли через кредиты 12,5 трлн руб., что несопоставимо больше 102 млрд руб. средств, привлеченных с рынка капитала. Набиуллина заявила, что нужны дополнительные стимулы для публичных размещений, в том числе переориентация мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, выдавая льготы только на привлечение ресурсов через кредит. Орешкин, в свою очередь, предложил не давать субсидии непубличным компаниям.
Набиуллина предлагает изменить программы поддержки приоритетных инвестиционных проектов и направлений, чтобы выровнять «подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала». Например, она предлагает ввести выплату субсидии компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативу субсидиям, которые выплачиваются по кредитам. Причем параметры такой поддержки могут быть привлекательнее стимулов в сфере банковского кредитования, отметила глава регулятора.
«При этом в перспективе с учетом приоритета по развитию рынка капитала и долевого финансирования может быть рассмотрен вариант более привлекательных параметров для субсидирования финансирования бизнеса с использованием инструментов рынка капитала относительно стимулов в сфере банковского кредитования», – отметила глава регулятора.
Силуанов поддержал идеи развития фондового рынка, напомнив о планах по приватизации госкомпаний, в том числе для повышения их эффективности и снижения зависимости от государственных субсидий. «Мы подготовили пакет предложений, отправили его в правительство – о снижении доли государства в отдельных компаниях до контрольного пакета, где-то до блокирующего пакета, а где-то просто выход вообще. И ничего страшного в этом не будет, это абсолютно точно», – сказал Силуанов.