Экономические власти обсудили способы избежать рецессии

С точки зрения главы ЦБ, именно с помощью ключевой ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль. Потенциал экономики растет и будет расти в следующем году за счет масштабных инвестиций последних двух лет в ее модернизацию, что дает и больше пространства для роста спроса, считает председатель Центробанка. Более умеренный экономический рост, который ожидает ЦБ, – это более сдержанный спрос, и ДКП направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и устойчивые темпы экономического роста, объясняет Набиуллина.