Сечин заявил о разрушительном эффекте санкций для глобального рынка

Особое внимание в своем выступлении Сечин уделил энергетическому рынку, который, по его словам, стал главной мишенью санкционного давления. Он отметил, что за последние 20 лет США ввели более 15 000 санкций, а европейские союзники добавили к ним еще около 5000. Эти меры, по словам главы «Роснефти», привели к нарушению контрактов, цепочек поставок и созданию искусственного дефицита на рынке энергоресурсов.