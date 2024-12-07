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Сечин заявил о разрушительном эффекте санкций для глобального рынка

Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции США и их союзников подрывают основы мировой экономики. Выступая на Дохийском форуме, он отметил, что однополярная система, построенная на доминировании Запада, проходит через «болезненную трансформацию». Экономические мотивы, сопровождающие политические решения, зачастую становятся ключевыми факторами их принятия, подчеркнул Сечин.

Глава «Роснефти» провел исторические параллели, напомнив, что войны прошлого, включая колониальные, всегда имели экономическую подоплеку. По его словам, нынешние методы доминирования США и их партнеров продолжают эту традицию, маскируя истинные цели политическими или идеологическими лозунгами. В качестве примера он привел изменения в мировой экономике после Первой и Второй мировых войн, результатом которых стало усиление США за счет разрушения европейской экономики.

Сечин раскритиковал современную санкционную политику, заявив, что она разрушает институциональные основы глобального рынка. «Санкции уничтожают институт контрактных обязательств и правовую систему, что подрывает глобальную экономику», – отметил он. Глава «Роснефти» также напомнил, что с 1971 г. доллар США окончательно потерял привязку к золоту, что, по его мнению, позволило проводить неограниченную эмиссию.

Особое внимание в своем выступлении Сечин уделил энергетическому рынку, который, по его словам, стал главной мишенью санкционного давления. Он отметил, что за последние 20 лет США ввели более 15 000 санкций, а европейские союзники добавили к ним еще около 5000. Эти меры, по словам главы «Роснефти», привели к нарушению контрактов, цепочек поставок и созданию искусственного дефицита на рынке энергоресурсов.

Завершая выступление, Игорь Сечин предупредил, что текущая ситуация усугубляет волатильность цен и ставит под сомнение достижение целей «зеленого перехода». Он призвал к поиску новых решений для восстановления конкурентной среды и глобальной стабильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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