Сечин назвал национальные валюты реальной альтернативой доллару
Злоупотребление использованием доллара как инструмента санкционного давления сократило его роль в международной торговле, заявил лавный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В своем выступлении на Дохийском форуме он отметил, что национальные валюты, в первую очередь юань, стали ключевыми альтернативами доллару в расчетах между странами.
По словам Сечина, растущее внимание к золоту как средству укрепления национальных валютных систем также является важной тенденцией. Он сослался на данные Всемирного золотого совета, которые показывают, что за последние три года доля золота в мировых резервах увеличилась на 8 процентных пунктов, достигнув 20%. Глава «Роснефти» подчеркнул, что возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения валют – это исторически оправданный шаг.
Сечин добавил, что восстановить статус доллара как глобальной валюты возможно только через отказ от его использования в качестве санкционного механизма. В своем анализе он также отметил, что элементы экономической политики, представленные в программе избранного президента США Дональда Трампа, включают меры по поддержке американской экономики за счет снижения налогов, снятия барьеров для добычи энергоносителей и возвращения производства в страну. Но, по его словам, такие меры могут негативно отразиться на партнерах США, включая Канаду, Мексику и Китай.
Глава «Роснефти» указал на текущие попытки реструктуризации американского государственного долга. Он сослался на мнение аналитика Золтана Пожара, предполагающего, что США могут предложить миру новую финансовую систему, основанную на выпуске долгосрочных казначейских облигаций с 100-летним сроком погашения и низкими процентными ставками.
Сечин подчеркнул, что существующая международная финансовая архитектура находится в процессе значительных изменений. По его мнению, переход к более сбалансированной системе, основанной на многополярности, необходим для обеспечения глобальной экономической стабильности.