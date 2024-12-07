Сечин назвал национальные валюты реальной альтернативой доллару

Сечин добавил, что восстановить статус доллара как глобальной валюты возможно только через отказ от его использования в качестве санкционного механизма. В своем анализе он также отметил, что элементы экономической политики, представленные в программе избранного президента США Дональда Трампа, включают меры по поддержке американской экономики за счет снижения налогов, снятия барьеров для добычи энергоносителей и возвращения производства в страну. Но, по его словам, такие меры могут негативно отразиться на партнерах США, включая Канаду, Мексику и Китай.