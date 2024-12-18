Лидер СРЗП Миронов посчитал вредительством повышение ключевой ставки ЦБ

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что совет директоров Центробанка на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка увеличится на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.