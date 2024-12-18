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Лидер СРЗП Миронов посчитал вредительством повышение ключевой ставки ЦБ

Ведомости

Повышение ключевой ставки Центробанком до 21% является вредительством. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, видеозапись его выступления опубликовал RTVI.

«Это вредительство. <...> Госпожа [председатель ЦБ Эльвира] Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза», – поинтересовался Миронов.

По его словам, повышение ключевой ставки «гробит» российскую экономику и не дает возможность поднимать ВВП.

Банк России 25 октября поднял ключевую ставку до 21% годовых. Набиуллина 4 декабря заявила, что совет директоров ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но заметила, что это не предопределено.

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что совет директоров Центробанка на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка увеличится на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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