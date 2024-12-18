Лидер СРЗП Миронов посчитал вредительством повышение ключевой ставки ЦБ
Повышение ключевой ставки Центробанком до 21% является вредительством. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, видеозапись его выступления опубликовал RTVI.
«Это вредительство. <...> Госпожа [председатель ЦБ Эльвира] Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза», – поинтересовался Миронов.
По его словам, повышение ключевой ставки «гробит» российскую экономику и не дает возможность поднимать ВВП.
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку до 21% годовых. Набиуллина 4 декабря заявила, что совет директоров ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но заметила, что это не предопределено.
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что совет директоров Центробанка на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка увеличится на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.