Инфляция в ноябре достигла рекордного с 2002 года уровня

Решение о ключевой ставке ЦБ примет на заседании 20 декабря. Экономисты соглашаются с тем, что замедление темпов корпоративного и потребительского кредитования вряд ли отвлекут на себя внимание от инфляции в ноябре и декабре. Донец полагает, что актуальные данные заставят регулятора повысить ставку с 21% до 23%, Латыпов соглашается и называет такой уровень «золотой серединой». Орлова же склоняется к 24%. Исаков допускает, что совет директоров пойдет на более значительное повышение, чтобы создать стимулы для потребителей отложить крупные покупки на будущее – то есть, остановится на отметке 25%. «Для Банка России в первом эшелоне важных факторов будет прогноз на ближайшие полгода по кредитованию», – рассуждает Куликов из АКРА. Он полагает, что декабрьский уровень, какой бы ни определил ЦБ, станет максимальным в этом цикле ужесточения – и его должно быть достаточно для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования до 10% год к году.