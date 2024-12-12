Инфляция в ноябре достигла рекордного с 2002 года уровня

Инфляция в ноябре достигла рекордного с 2002 года уровняЦены за месяц выросли на 1,43%, что нетипично для ноября
В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше октябрьского уровня (0,75%), следует из данных Росстата. Результат стал самым высоким для этого месяца за 22 года – последний раз такой рост цен в ноябре был в 2002 г. (тогда месячная инфляция составила 1,61%). В годовом выражении показатель ускорился до 8,88% после 8,54% в октябре. С исключением сезонности инфляция в ноябре была на уровне 1,2%, оценило Минэкономразвития.
Кроме того, Росстат обнародовал данные об инфляция за неделю с 3 по 9 декабря – она выросла на 0,48%, практически повторив рывок за предшествующий период с 26 ноября по 2 декабря (0,5%). Если брать в расчет только декабрь, то повышение за девять дней составило 0,62%.
Что подорожало сильнее всего
Продовольственные товары подорожали за месяц на 2,33%. С исключением сезонности Минэк оценил темпы роста цен на продукты в 1,86%. Этот сегмент прежде всего разогнали плодоовощи, которые подорожали на 10,35%. Двузначные темпы – у огурцов (+42,6% в ноябре), помидоров (+22,8%), репчатого лука (+19%) и картофеля (+17,6%), а также у белокочанной капусты (+16,1%) и свеклы (+10,4%). Выросли цены на рыбу (+3,3–3,5%), мясо индейки (+3,3%) и молоко (+3%), также подорожали хлеб (+1,3%) и говядина (+1%). Единственный товар, чья стоимость опустилась чуть больше чем на процент – это лимоны (-1,8%).
Цены на непродовольственные товары также в основном стремились вверх, но более скромными темпами – на 0,51%. При этом фактор сезонности не сказался – разница в оценке с ее исключением составляет всего 0,01 процентный пункт. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6%, в том числе на бисакодил +4,7%, перекись водорода +2,5%, парацетамол +1,1%. Бензин подорожал на 1,14%.
Темпы роста цен в услугах составили 1,31% за месяц, а с исключенной сезонностью, по оценке Минэка, – 1,12%. В секторе услуг внимание на себя обращают две глобальные категории. Это сотовая связь, которая в ноябре стала обходиться на 15,5% дороже, а также перевозки по железной дороге: стоимость билетов в плацкарт повысилась на 15,1%, в фирменном поезде, и на 13,7% – в обычном. В целом же путешествие поездом стало стоить минимум на 2,6% выше, чем в октябре. Отметились существенным подорожанием поездки в страны Юго-Восточной Азии (+14%) и Средней Азии (+11%), а также в Белоруссию (+4,8%). Вместе с тем стоимость размещения в российских гостиницах сократилась в пределах 1,5%, равно как подешевели дома отдыха (-3,3%), санатории (-1,9%) и туры в Египет (-2,7%).
Рекорд за 22 года
3 декабря зампред Банка России Алексей Заботкин говорил журналистам, что регулятор ждет по итогам 2024 г. инфляцию на уровне верхней границы или выше прогноза в 8–8,5%. Через неделю, 11 декабря, ЦБ обнародовал результаты макроэкономического опроса: аналитики, которые в нем участвуют, резко повысили свой прогноз на конец года с 7,7% в ноябрьской версии до 9,2% в декабрьской. Кроме того, они скорректировали оценки на 2025 г. – с 5,3% до 6%.
Более смелые ожидания у экспертов, опрошенных «Ведомостями». Например, директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА рассчитывает на 9,3–9,4% в конце 2024 г., а главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков сходятся на диапазоне 9,5–10%. Главный экономист ВТБ Родион Латыпов добавляет, что даже с поправкой на сезонность инфляционное давление остается очень высоким. «По нашим оценкам, текущие темпы в ноябре составили 15% в пересчете на год», – заключил он.
В последние два года сезонность инфляции исторически аномальна, замечает Исаков. Он связывает это с эффектом переноса ослабления рубля в цены – как продуктов, так и непродовольственных товаров. По его словам, сезонная норма роста цен для ноября вдвое ниже текущих цифр и равняется примерно +0,7% за месяц.
Инфляцию продолжает разгонять продовольствие, но заметно подключение в некоторых моментах и других товаров – например, электроники, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Согласно данным Росстата, в ноябре повышение цен в этой категории составило 0,56%, а по отдельным категориям за неделю с 3 по 9 декабря сильнее всего подорожали электропылесосы (+2,5%), смартфоны (+1,4%) и телевизоры (+1,3%). Это указывает на подготовку россиян к новогодним праздникам, обращает внимание эксперт. Однако это не оправдывает декабрьских темпов, подчеркивает она. «0,48% в неделю – это очень много. В стабильные годы такое повышение наблюдалось за месяц, а не за семь дней. Ждем нормализации, но пока видим идеальный шторм», – резюмировала Донец.
На разгон декабрьской инфляции повлияло решение РЖД повысить тарифы с начала месяца, полагает в свою очередь Орлова. Ранее стало известно, что правительство одобрило увеличение стоимости перевозок грузов и пассажиров на 13,8% и 11,6% соответственно. Также к числу факторов роста инфляции она относит бензин, стоимость которого поднимается несколько недель подряд. В ноябре стоимость бензина и дизеля выросла на 1,1% и 2,2% соответственно, и дважды они дорожали за последние две недели – в пределах 0,5% к предыдущим периодам.
Решение о ключевой ставке ЦБ примет на заседании 20 декабря. Экономисты соглашаются с тем, что замедление темпов корпоративного и потребительского кредитования вряд ли отвлекут на себя внимание от инфляции в ноябре и декабре. Донец полагает, что актуальные данные заставят регулятора повысить ставку с 21% до 23%, Латыпов соглашается и называет такой уровень «золотой серединой». Орлова же склоняется к 24%. Исаков допускает, что совет директоров пойдет на более значительное повышение, чтобы создать стимулы для потребителей отложить крупные покупки на будущее – то есть, остановится на отметке 25%. «Для Банка России в первом эшелоне важных факторов будет прогноз на ближайшие полгода по кредитованию», – рассуждает Куликов из АКРА. Он полагает, что декабрьский уровень, какой бы ни определил ЦБ, станет максимальным в этом цикле ужесточения – и его должно быть достаточно для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования до 10% год к году.