ЦБ назвал причины резкого ослабления рубля в ноябре

Регулятор подчеркнул, что динамика внешнеторговых операций временно снизится по той причине, что структура и каналы расчетов вынуждены меняться. «По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться», – отмечается в обзоре. ЦБ обращает внимание, что в начале декабря валютный рынок стабилизировался, а с 1 по 7 декабря рубль укрепился к американскому доллару на 7,7% – тем самым полностью отыграл стремительное ноябрьское ослабление и вернулся на уровень ниже 21 ноября, когда нацвалюта в паре с долларом колебалась у отметки в 100 руб. Курс доллара установлен Банком России на 10 декабря на уровне 99,38 руб., евро – 105,1 руб.