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/ Экономика

Власти и бизнес обсудили проблемы регулирования цифровых платформ

Маркетплейсы и сервисы доставки оттягивают на себя значительную часть трудовых ресурсов в ущерб другим секторам
Дарья Мосолкина
Яков Тимаков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В первый рабочий день декабря представители правительства, бизнеса и академической среды при содействии Ассоциации цифровых платформ обсудили будущее российских цифровых платформ и вопросы их работы, требующие регулирования.

Сейчас перед правительством стоят четыре ключевых запроса от бизнеса и общества, которые необходимо решить, отметил во время своего выступления на круглом столе «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Среди них, в частности, «некая ответственность маркетплейса за то, что продается через платформу». Кузнецов подчеркнул, что в 99% случаев покупатель покупает у платформы, а не у конкретного продавца. При этом возможные последствия продажи некачественного товара не должны быть губительными «для самой модели маркетплейса». «Мы считаем, что платформа должна обеспечивать соблюдение обязательных требований к товару и товародвижению», – сказал Кузнецов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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