Власти и бизнес обсудили проблемы регулирования цифровых платформ

Сейчас перед правительством стоят четыре ключевых запроса от бизнеса и общества, которые необходимо решить, отметил во время своего выступления на круглом столе «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Среди них, в частности, «некая ответственность маркетплейса за то, что продается через платформу». Кузнецов подчеркнул, что в 99% случаев покупатель покупает у платформы, а не у конкретного продавца. При этом возможные последствия продажи некачественного товара не должны быть губительными «для самой модели маркетплейса». «Мы считаем, что платформа должна обеспечивать соблюдение обязательных требований к товару и товародвижению», – сказал Кузнецов.