Путин назвал причину роста цен в России
Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а покупательная способность – объему производимых в стране товаров. Таким образом президент РФ Владимир Путин объяснил причину роста цен в России.
«Существуют вещи и объективного характера, и субъективного. Объективные в чем заключаются, и самое главное: предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами через нарастание этой товарной массы», – заявил Путин.
По словам президента, на росте цен также сказываются санкции, однако «есть и недоработки властей». Некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать некоторые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки, заявил Владимир Путин.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. К началу эфира операторы приняли более 2,2 млн обращений.