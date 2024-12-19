Путин назвал причину роста цен в России

«Существуют вещи и объективного характера, и субъективного. Объективные в чем заключаются, и самое главное: предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами через нарастание этой товарной массы», – заявил Путин.