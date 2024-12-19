Путин надеется на взвешенность решения ЦБ по ключевой ставке
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что не знает, каким будет решение ЦБ РФ по ключевой ставке, но надеется, что оно будет взвешенным.
Отвечая на вопрос, сообщила ли ему глава Центробанка Эльвира Набиуллина о готовящемся решении по ключевой ставке, Путин допустил, что «она сама, наверное, этого пока не знает».
«Они обсуждают это на совете директоров, на своей «комсомольской ячейке», и в ходе дискуссии принимают окончательные решения. Но надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», – сказал президент.
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.