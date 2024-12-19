Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 4,75%
Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 4,75%, следует из сообщения на сайте регулятора. Там же напомнили, что целевым показателем является инфляция, равная 2%.
Большинство показателей краткосрочной активности Великобритании снизились, отмечается в сообщении. Банк ожидает, что рост ВВП в конце года будет слабее, чем прогнозировалось. Кроме того, отмечается, что на рынке труда сохраняется «значительная неопределенность».
The Wall Street Journal пишет, что Великобритания сталкивается с рядом неопределенностей. К ним, в частности, относятся влияние недавнего повышения налога на заработную плату и существующая возможность того, что администрация избранного президента США Дональда Трампа «воздвигнет новые торговые барьеры». Это, как утверждается, может усложнить усилия по контролю за инфляцией.
18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%. В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной.
Решения ФРС оказывают влияние не только на США, но и на экономики других стран, поясняет The Wall Street Journal. Как указывается в публикации, более сильный доллар может сделать товары стран и услуги более дорогими и тем самым подстегнуть инфляцию.