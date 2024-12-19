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Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 4,75%

Ведомости

Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 4,75%, следует из сообщения на сайте регулятора. Там же напомнили, что целевым показателем является инфляция, равная 2%.

Большинство показателей краткосрочной активности Великобритании снизились, отмечается в сообщении. Банк ожидает, что рост ВВП в конце года будет слабее, чем прогнозировалось. Кроме того, отмечается, что на рынке труда сохраняется «значительная неопределенность».

The Wall Street Journal пишет, что Великобритания сталкивается с рядом неопределенностей. К ним, в частности, относятся влияние недавнего повышения налога на заработную плату и существующая возможность того, что администрация избранного президента США Дональда Трампа «воздвигнет новые торговые барьеры». Это, как утверждается, может усложнить усилия по контролю за инфляцией.

18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%. В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. 

Решения ФРС оказывают влияние не только на США, но и на экономики других стран, поясняет The Wall Street Journal. Как указывается в публикации, более сильный доллар может сделать товары стран и услуги более дорогими и тем самым подстегнуть инфляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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