«Газпром» в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд кубометров

В этом году было проложено более 500 газопроводов к населенным пунктам, а количество исполненных договоров на догазификацию достигло 1 170 000. Он добавил, что газ делает жизнь людей «более комфортной и позволяет экономить бюджет». Он также упомянул о строительстве газопровода Белогорск – Хабаровск, который соединит системы газоснабжения востока страны с европейской частью. Миллер отметил успехи в экспорте газа в Китай через «Силу Сибири», которая достигла «максимальной» проектной мощности на месяц раньше срока.