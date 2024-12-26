«Газпром» в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд кубометров
«Газпром» в 2024 г. увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м – до 416 млрд куб. м, объявил на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года, председатель правления компании Алексей Миллер.
«Вдумайтесь – это на 61 млрд куб. м газа больше, чем в 2023 г.», – объявил Миллер перед сотрудниками, добавив, что компания активно реализует программы газификации и догазификации по поручению президента России.
Он отметил, что «Газпром» работал стабильно, обеспечивая газоснабжение российских потребителей и устанавливая новые рекорды. В частности, он сообщил, что был установлен новый исторический рекорд поставки газа в сутки по Единой системе газоснабжения России в объеме 1 млрд 815 млн куб. м. Также он отметил, что общий объем поставок газа в 2024 г. составит около 390 млрд куб. м.
В этом году было проложено более 500 газопроводов к населенным пунктам, а количество исполненных договоров на догазификацию достигло 1 170 000. Он добавил, что газ делает жизнь людей «более комфортной и позволяет экономить бюджет». Он также упомянул о строительстве газопровода Белогорск – Хабаровск, который соединит системы газоснабжения востока страны с европейской частью. Миллер отметил успехи в экспорте газа в Китай через «Силу Сибири», которая достигла «максимальной» проектной мощности на месяц раньше срока.