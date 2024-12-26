Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Газпром» в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд кубометров

Ведомости

«Газпром» в 2024 г. увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м – до 416 млрд куб. м, объявил на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года, председатель правления компании Алексей Миллер.

«Вдумайтесь – это на 61 млрд куб. м газа больше, чем в 2023 г.», – объявил Миллер перед сотрудниками, добавив, что компания активно реализует программы газификации и догазификации по поручению президента России.

Он отметил, что «Газпром» работал стабильно, обеспечивая газоснабжение российских потребителей и устанавливая новые рекорды. В частности, он сообщил, что был установлен новый исторический рекорд поставки газа в сутки по Единой системе газоснабжения России в объеме 1 млрд 815 млн куб. м. Также он отметил, что общий объем поставок газа в 2024 г. составит около 390 млрд куб. м.

В этом году было проложено более 500 газопроводов к населенным пунктам, а количество исполненных договоров на догазификацию достигло 1 170 000. Он добавил, что газ делает жизнь людей «более комфортной и позволяет экономить бюджет». Он также упомянул о строительстве газопровода Белогорск – Хабаровск, который соединит системы газоснабжения востока страны с европейской частью. Миллер отметил успехи в экспорте газа в Китай через «Силу Сибири», которая достигла «максимальной» проектной мощности на месяц раньше срока.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных