Приставы смогут взыскивать долги в цифровых рублях
С 1 января 2025 г. судебные приставы при отсутствии у должника денежных средств могут взыскать долг в цифровых рублях, сообщает Федеральная служба судебных приставов России (ФССП), отвечая на запрос ТАСС.
Согласно закону «Об исполнительном производстве», цифровые рубли могут взыскать, если у гражданина недостаточно средств на счетах, вкладах или в банках в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах. На цифровые кошельки не будет распространяться возможность сохранения прожиточного минимума.