Приставы смогут взыскивать долги в цифровых рублях

Согласно закону «Об исполнительном производстве», цифровые рубли могут взыскать, если у гражданина недостаточно средств на счетах, вкладах или в банках в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах. На цифровые кошельки не будет распространяться возможность сохранения прожиточного минимума.