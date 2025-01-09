На госзакупках могут появиться контракты от международных организаций

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях саммита БРИКС в Казани 22 октября 2024 г. заявил, что НБР необходимо нарастить объемы финансирования в России. По словам Дмитриева, банк БРИКС является одним из инструментов для этого, а Россия предлагает расширить практику соинвестирования. Глава РФПИ добавил, что в результате суверенные и венчурные фонды, а также другие инвесторы смогут больше совместно инвестировать.