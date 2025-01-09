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На госзакупках могут появиться контракты от международных организаций

Ведомости

Минэкономразвития прорабатывает возможность публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) данные о тендерах, проводимых международными организациями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию министерства.

Речь прежде всего идет о проектах Нового банка развития (НБР, бывший Банк БРИКС). Позже на госзакупках могут появиться контракты других организаций, например Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

НБР предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах – участницах БРИКС. Возглавляет структуру экс-президент Бразилии Дилма Русеф. НБР санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд. В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

В октябре 2024 г. министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в эфире «Первого канала», что инвестиции НБР в Россию заморожены, но механизм их возобновления уже выработан.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях саммита БРИКС в Казани 22 октября 2024 г. заявил, что НБР необходимо нарастить объемы финансирования в России. По словам Дмитриева, банк БРИКС является одним из инструментов для этого, а Россия предлагает расширить практику соинвестирования. Глава РФПИ добавил, что в результате суверенные и венчурные фонды, а также другие инвесторы смогут больше совместно инвестировать.

В рамках саммита президент РФ Владимир Путин встретился с Русеф. Президент РФ назвал банк БРИКС перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим 100 проектов на сумму более $30 млрд с 2018 г. Русеф, в свою очередь, заявила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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