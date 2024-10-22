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Глава РФПИ призвал НБР нарастить объемы финансирования в России

Ведомости

Новому банку развития (НБР) необходимо нарастить объемы финансирования в России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях саммита БРИКС.

«Мы проинвестировали в первый проект банка БРИКС в России, но действительно мы видим, что объемы финансирования банка БРИКС в России надо резко наращивать. И не только долгового, но и, может быть, акционерного», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Дмитриева, банк БРИКС является одним из инструментов для этого, а Россия предлагает расширить практику соинвестирования. Глава РФПИ добавил, что в результате суверенные и венчурные фонды, а также другие инвесторы смогут больше совместно инвестировать.

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

В рамках саммита Путин встретился с главой НБР Дилмой Русеф. Президент РФ назвал банк БРИКС перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим 100 проектов на сумму более $30 млрд с 2018 г. Русеф, в свою очередь, заявила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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