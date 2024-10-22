Глава РФПИ призвал НБР нарастить объемы финансирования в России
Новому банку развития (НБР) необходимо нарастить объемы финансирования в России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях саммита БРИКС.
«Мы проинвестировали в первый проект банка БРИКС в России, но действительно мы видим, что объемы финансирования банка БРИКС в России надо резко наращивать. И не только долгового, но и, может быть, акционерного», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Дмитриева, банк БРИКС является одним из инструментов для этого, а Россия предлагает расширить практику соинвестирования. Глава РФПИ добавил, что в результате суверенные и венчурные фонды, а также другие инвесторы смогут больше совместно инвестировать.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
В рамках саммита Путин встретился с главой НБР Дилмой Русеф. Президент РФ назвал банк БРИКС перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим 100 проектов на сумму более $30 млрд с 2018 г. Русеф, в свою очередь, заявила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании.