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Путин начал двусторонние встречи на саммите БРИКС

Первой, с кем встретился российский лидер, стала глава НБР Дилма Роуссефф
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал двусторонние встречи на саммите БРИКС в Казани. Первой, с кем встретился российский лидер, стала глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф.

В начале встречи Путин напомнил, что в последний раз встречался с Роуссефф в июне в Санкт-Петербурге. Президент РФ назвал банк БРИКС перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим 100 проектов на сумму более $30 млрд с 2018 г. Путин также подчеркнул, что переход на расчеты в нацвалютах понижает обслуживание долга и позволяет сократить геополитические риски.

Роусефф в свою очередь заявила, что страны глобального юга нуждаются в финансировании.

«И я считаю, что БРИКС также может включать в себя и другие страны глобального юга, чтобы мы могли определить новые сферы сотрудничества и новые направления сотрудничества, и новые области», – добавила Роуссефф.

Новый банк развития предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах – участницах БРИКС. Возглавляет структуру экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. НБР санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд, писали «Ведомости». В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

19 октября Путин назначил заместителя главы администрации президента РФ Максима Орешкина специальным представителем по вопросам взаимодействия с Новым банком развития и финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС.

22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС, который станет кульминацией российского председательства в объединении в 2024 г. На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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