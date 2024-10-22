Путин начал двусторонние встречи на саммите БРИКС

В начале встречи Путин напомнил, что в последний раз встречался с Роуссефф в июне в Санкт-Петербурге. Президент РФ назвал банк БРИКС перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим 100 проектов на сумму более $30 млрд с 2018 г. Путин также подчеркнул, что переход на расчеты в нацвалютах понижает обслуживание долга и позволяет сократить геополитические риски.