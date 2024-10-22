Путин начал двусторонние встречи на саммите БРИКСПервой, с кем встретился российский лидер, стала глава НБР Дилма Роуссефф
Президент РФ Владимир Путин начал двусторонние встречи на саммите БРИКС в Казани. Первой, с кем встретился российский лидер, стала глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф.
В начале встречи Путин напомнил, что в последний раз встречался с Роуссефф в июне в Санкт-Петербурге. Президент РФ назвал банк БРИКС перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим 100 проектов на сумму более $30 млрд с 2018 г. Путин также подчеркнул, что переход на расчеты в нацвалютах понижает обслуживание долга и позволяет сократить геополитические риски.
Роусефф в свою очередь заявила, что страны глобального юга нуждаются в финансировании.
«И я считаю, что БРИКС также может включать в себя и другие страны глобального юга, чтобы мы могли определить новые сферы сотрудничества и новые направления сотрудничества, и новые области», – добавила Роуссефф.
Новый банк развития предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах – участницах БРИКС. Возглавляет структуру экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. НБР санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд, писали «Ведомости». В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.
19 октября Путин назначил заместителя главы администрации президента РФ Максима Орешкина специальным представителем по вопросам взаимодействия с Новым банком развития и финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС.
22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС, который станет кульминацией российского председательства в объединении в 2024 г. На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.