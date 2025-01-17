Китай достиг целевого показателя роста ВВП в 5% по итогам 2024 года

Показатель роста ВВП в 5% – цель, которую Китай публично ставил уже несколько раз. В частности, в 2024 г. дефицит китайского бюджета закладывался на уровне 3% ВВП. Увеличение этого показателя на 1 п. п. соответствует росту расходов примерно на 1,3 трлн юаней ($179,4 млрд). Дополнительное стимулирование будет финансироваться за счет выпуска «внебюджетных специальных облигаций», писало Reuters. Что могло частично относиться к подготовке Китая к возвращению в Белый дом Дональда Трампа, который, по сути, обещал продолжить торговую войну против Пекина.