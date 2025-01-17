Китай достиг целевого показателя роста ВВП в 5% по итогам 2024 года
Экономика Китая в 2024 г. продемонстрировала рост на 5%, что соответствует официальному целевому показателю. Это немного ниже темпов роста в 2023 г., когда экономика выросла на 5,2% до 134,908 трлн юаней (около $18,76 трлн). В IV квартале 2024 г. наблюдалось ускорение экономического роста до 5,4% в годовом исчислении, что выше показателя III квартала, передает Associated Press (AP).
Ключевые показатели экономики включают рост промышленности на 5,8%, увеличение экспорта на 7,1% и рост розничных продаж потребительских товаров на 3,5%. Несмотря на положительную динамику, остаются нерешенные проблемы. В частности – слабые потребительские расходы, дефляционное давление и кризис в секторе недвижимости. Правительство предпринимает активные меры стимулирования: снижает процентные ставки, уменьшает резервные требования для банков и увеличивает государственные инвестиции.
Демографическая ситуация также осложняет экономическое развитие. Население Китая продолжает сокращаться третий год подряд и к концу 2024 г. составило 1,408 млрд человек. Молодые китайцы откладывают или отказываются от создания семьи из-за растущей стоимости жизни. Внешние факторы, такие как потенциальное повышение торговых пошлин США и технологические ограничения, создают дополнительное давление на китайскую экономику. Эксперты в разговоре с агентством прогнозируют дальнейшее замедление роста и подчеркивают необходимость структурных реформ для поддержания экономического развития.
9 января The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что на форуме в Вашингтоне в декабре китайский экономист Гао Шаньвэнь высказал сомнения в эффективности экономического управления Пекина и заявил, что темпы роста экономики Китая, возможно, составляют менее половины от примерно 5%, о которых заявляют официальные власти.
Показатель роста ВВП в 5% – цель, которую Китай публично ставил уже несколько раз. В частности, в 2024 г. дефицит китайского бюджета закладывался на уровне 3% ВВП. Увеличение этого показателя на 1 п. п. соответствует росту расходов примерно на 1,3 трлн юаней ($179,4 млрд). Дополнительное стимулирование будет финансироваться за счет выпуска «внебюджетных специальных облигаций», писало Reuters. Что могло частично относиться к подготовке Китая к возвращению в Белый дом Дональда Трампа, который, по сути, обещал продолжить торговую войну против Пекина.