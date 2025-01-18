Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения о двойном налогообложении
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) парафировали проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращении уклонения от налогообложения. Об этом сообщил Минфин РФ.
По данным ведомства, в Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ о подготовке соглашения. Документ парафировали статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов и замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи Аль Хури. Соглашение затронет государственные компании и структуры, а также частный бизнес и физлиц. Стороны договорились о скорейшем подписании соглашения и заверили друг друга, что предпримут все возможные усилия, чтобы оно вступило в силу с 1 января 2026 г.
«Взаимодействие России и ОАЭ расширяется с каждым днем, охватывая различные сферы – экономику, финансовый сектор, торговлю. Соглашение об избежании двойного налогообложения станет еще одним этапом в этой работе теперь и в налоговой сфере», – отметил Сазанов.
В ноябре 2024 г. Сазанов рассказал, что Минфин РФ продолжает обсуждать договоренности с ОАЭ с целью заключения соглашения об избежании двойного налогообложения. По его словам, РФ планирует финализировать договоренности в 2025 г.
Минфин начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г. Налог на дивиденды можно сократить до 5–10% вместо 15%, а на проценты по займам и роялти – до 0% вместо 20%. Сейчас, по налоговому соглашению с ОАЭ от 2011 г., льготы предусмотрены только для госучреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов. После начала спецоперации российский бизнес переводит в ОАЭ свои структуры с Кипра и из других юрисдикций Евросоюза.