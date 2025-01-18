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Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения о двойном налогообложении

Ведомости

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) парафировали проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращении уклонения от налогообложения. Об этом сообщил Минфин РФ.

По данным ведомства, в Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ о подготовке соглашения. Документ парафировали статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов и замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи Аль Хури. Соглашение затронет государственные компании и структуры, а также частный бизнес и физлиц. Стороны договорились о скорейшем подписании соглашения и заверили друг друга, что предпримут все возможные усилия, чтобы оно вступило в силу с 1 января 2026 г.

«Взаимодействие России и ОАЭ расширяется с каждым днем, охватывая различные сферы – экономику, финансовый сектор, торговлю. Соглашение об избежании двойного налогообложения станет еще одним этапом в этой работе теперь и в налоговой сфере», – отметил Сазанов.

В ноябре 2024 г. Сазанов рассказал, что Минфин РФ продолжает обсуждать договоренности с ОАЭ с целью заключения соглашения об избежании двойного налогообложения. По его словам, РФ планирует финализировать договоренности в 2025 г.

Минфин начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г. Налог на дивиденды можно сократить до 5–10% вместо 15%, а на проценты по займам и роялти – до 0% вместо 20%. Сейчас, по налоговому соглашению с ОАЭ от 2011 г., льготы предусмотрены только для госучреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов. После начала спецоперации российский бизнес переводит в ОАЭ свои структуры с Кипра и из других юрисдикций Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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