Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения о двойном налогообложении

Минфин начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г. Налог на дивиденды можно сократить до 5–10% вместо 15%, а на проценты по займам и роялти – до 0% вместо 20%. Сейчас, по налоговому соглашению с ОАЭ от 2011 г., льготы предусмотрены только для госучреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов. После начала спецоперации российский бизнес переводит в ОАЭ свои структуры с Кипра и из других юрисдикций Евросоюза.