Профицит внешней торговли России увеличился до $122,6 млрд в 2024 году
Профицит внешней торговли России за год увеличился с $121,6 млрд до $122,6 млрд, следует из данных Центрального банка РФ.
При этом показатели декабря 2024 г. сократились на $5,3 млрд по сравнению с декабрем прошлого года и составили $5,6 млрд. Профицит счета текущих операций в январе - декабре 2024 г. зафиксирован на уровне $53,8 млрд, в отличие от $50,1 млрд за аналогичный период прошлого года.
В декабре 2023 г. центр стратегических разработок отмечал, что объемы международной торговли России с недружественными странами к 2030 г. снизятся в пять раз, при этом структура российского экспорта в ближайшие годы существенно не изменится.