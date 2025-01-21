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Профицит внешней торговли России увеличился до $122,6 млрд в 2024 году

Ведомости

Профицит внешней торговли России за год увеличился с $121,6 млрд до $122,6 млрд, следует из данных Центрального банка РФ.

При этом показатели декабря 2024 г. сократились на $5,3 млрд по сравнению с декабрем прошлого года и составили $5,6 млрд. Профицит счета текущих операций в январе - декабре 2024 г. зафиксирован на уровне $53,8 млрд, в отличие от $50,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

В декабре 2023 г. центр стратегических разработок отмечал, что объемы международной торговли России с недружественными странами к 2030 г. снизятся в пять раз, при этом структура российского экспорта в ближайшие годы существенно не изменится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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