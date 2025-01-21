Профицит внешней торговли России увеличился до $122,6 млрд в 2024 году

При этом показатели декабря 2024 г. сократились на $5,3 млрд по сравнению с декабрем прошлого года и составили $5,6 млрд. Профицит счета текущих операций в январе - декабре 2024 г. зафиксирован на уровне $53,8 млрд, в отличие от $50,1 млрд за аналогичный период прошлого года.