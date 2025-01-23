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Трамп связал экономический кризис в США с политикой администрации Байдена

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что его команда унаследовала ряд катастроф, включая экономический кризис, вызванный некомпетентностью администрации предыдущего президента Джо Байдена.

«То, что мы делаем и собираемся делать, – это то, что моя администрация действует с беспрецедентной скоростью, чтобы исправить катастрофы, которые мы унаследовали от абсолютно некомпетентной группы людей, и решить каждый кризис, с которым сталкивается наша страна, – сказал Трамп. – Это начинается с противостояния экономическому хаосу, вызванному провальными решениями предыдущей администрации».

Трамп, официально вступивший в должность 20 января, пояснил, что за последние четыре года американское правительство накопило «$8 трлн бесполезных дефицитных расходов».

«(Они) ввели разрушительные энергетические ограничения, парализующие правила и скрытые налоги, каких никогда прежде не было. Результатом стал худший инфляционный кризис в современной истории и невероятно высокие процентные ставки для наших граждан, а также по всему миру», – объяснил он.

Трамп подчеркнул, что цены на продовольствие и практически на все остальное в стране «взлетели до небес».

«Президент Байден полностью утратил контроль над происходящим в нашей стране, особенно в отношении нашей экономики с высокой инфляцией и ситуации на границе, – добавил он. – Из-за этой разрушительной политики общие государственные расходы в этом году на $1,5 трлн выше, чем прогнозировалось, когда я покидал пост всего четыре года назад».

Американский лидер добавил, что стоимость обслуживания долга более чем на 230% выше, чем прогнозировалось в 2020 г. «Уровень инфляции, который мы унаследовали, остается на 50% выше исторической цели. Это, вероятно, самая высокая инфляция в истории нашей страны», – сказал он.

Среди своих первых указов Трамп в понедельник объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, чтобы помочь увеличить добычу ископаемого топлива. В тот же день он вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что даст распоряжения всем членам своего кабинета мобилизовать ресурсы для преодоления рекордной инфляции и быстрого снижения стоимости жизни. Трамп заверил, что незамедлительно начнет реформу торговой системы, чтобы защитить американских рабочих и семьи. В частности, США будут вводить повышенные пошлины и налоги на товары из иностранных государств вместо увеличения налогообложения для собственных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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