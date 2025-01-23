Трамп связал экономический кризис в США с политикой администрации Байдена
Президент США Дональд Трамп в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что его команда унаследовала ряд катастроф, включая экономический кризис, вызванный некомпетентностью администрации предыдущего президента Джо Байдена.
«То, что мы делаем и собираемся делать, – это то, что моя администрация действует с беспрецедентной скоростью, чтобы исправить катастрофы, которые мы унаследовали от абсолютно некомпетентной группы людей, и решить каждый кризис, с которым сталкивается наша страна, – сказал Трамп. – Это начинается с противостояния экономическому хаосу, вызванному провальными решениями предыдущей администрации».
Трамп, официально вступивший в должность 20 января, пояснил, что за последние четыре года американское правительство накопило «$8 трлн бесполезных дефицитных расходов».
«(Они) ввели разрушительные энергетические ограничения, парализующие правила и скрытые налоги, каких никогда прежде не было. Результатом стал худший инфляционный кризис в современной истории и невероятно высокие процентные ставки для наших граждан, а также по всему миру», – объяснил он.
Трамп подчеркнул, что цены на продовольствие и практически на все остальное в стране «взлетели до небес».
«Президент Байден полностью утратил контроль над происходящим в нашей стране, особенно в отношении нашей экономики с высокой инфляцией и ситуации на границе, – добавил он. – Из-за этой разрушительной политики общие государственные расходы в этом году на $1,5 трлн выше, чем прогнозировалось, когда я покидал пост всего четыре года назад».
Американский лидер добавил, что стоимость обслуживания долга более чем на 230% выше, чем прогнозировалось в 2020 г. «Уровень инфляции, который мы унаследовали, остается на 50% выше исторической цели. Это, вероятно, самая высокая инфляция в истории нашей страны», – сказал он.
Среди своих первых указов Трамп в понедельник объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, чтобы помочь увеличить добычу ископаемого топлива. В тот же день он вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату.
В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что даст распоряжения всем членам своего кабинета мобилизовать ресурсы для преодоления рекордной инфляции и быстрого снижения стоимости жизни. Трамп заверил, что незамедлительно начнет реформу торговой системы, чтобы защитить американских рабочих и семьи. В частности, США будут вводить повышенные пошлины и налоги на товары из иностранных государств вместо увеличения налогообложения для собственных граждан.