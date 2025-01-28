Чистые иностранные активы России за декабрь уменьшились на 4,3 трлн рублей
По состоянию на 1 января 2025 г. объем чистых иностранных активов России составил 58,8 трлн руб. против 63,1 трлн на 1 декабря 2024 г., следует из статистических данных регулятора.
Несмотря на месячное сокращение, Россия нарастила объем по отношению к началу января прошлого года, тогда на аналогичную дату он составил 50,7 трлн руб. Денежная база также сократилась – с 28,1 трлн руб. в декабре до 27,9 трлн руб. на начало января текущего года. Депозиты, включаемые в широкую денежную массу, сократились с 360 млрд до 310 млрд руб. Сильнее всего за месяц сократились переводные депозиты нефинансовых организаций: с 12 млрд до 2,4 млрд руб. Увеличился объем наличных денег в обращении: с 17,8 трлн до 18,5 трлн руб.
15 января ЦБ сообщил, что международные резервы России в декабре сократились на $7,4 млрд. На начало декабря в резервах находились $616,4 млрд, 1 января – $609 млрд. Сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд. Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так, на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд. Согласно цифрам, за год он увеличился на $10,5 млрд. Но резервы валюты (как иностранной, так и российской) в общей сложности сократились на $48 млрд. Вместе с этим Россия увеличила запасы монетарного золота почти на $40 млрд – со $155 млрд до $195 млрд.