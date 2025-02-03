ЕС готовит ответные меры против США на случай введения Трампом торговых пошлин
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности ввести пошлины в отношении США, если на это пойдет американский президент Дональд Трамп, передает Financial Times.
В конце января Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза (ЕС). Он не уточнял детали этой меры и когда она будет применена.
Шольц перед началом саммита лидеров ЕС и НАТО, темой которого заявлены трансатлантические проблемы и финансирование обороны, сказал, что торговая война – это плохой вариант и для США, и для Европы, но ЕС готов в случае необходимости ответить на пошлины пошлинами. Он добавил, что Европа могла бы возобновить усилия по заключению большего количества соглашений о свободной торговле с другими частями мира.
Макрон, выступая в начале саммита, также заявил, что если на Европу «нападут по вопросам торговли», то она должна будет «заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать». По мнению политика, Евросоюзу следует продвигать собственные товары, чтобы укрепить торговые позиции и стать более независимым.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также подтвердила, что союз ведет подготовку на случай, если Трамп все-таки введет пошлины, пишет Financial Times.
В то же время премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и президент Литвы Гитанас Науседа призвали не втягиваться в торговую войну с США, а провести переговоры и придерживаться позитивной экономической повестки.
1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. 3 февраля Трамп приостановил торговые пошлины на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум.
Американский президент ранее также анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза, поскольку ЕС «ужасно обошелся» с США. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США.