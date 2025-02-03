ЕС готовит ответные меры против США на случай введения Трампом торговых пошлин

Шольц перед началом саммита лидеров ЕС и НАТО, темой которого заявлены трансатлантические проблемы и финансирование обороны, сказал, что торговая война – это плохой вариант и для США, и для Европы, но ЕС готов в случае необходимости ответить на пошлины пошлинами. Он добавил, что Европа могла бы возобновить усилия по заключению большего количества соглашений о свободной торговле с другими частями мира.