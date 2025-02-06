В Госдуму внесли проект о нулевом НДС для перевозок по ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ставку в 0% по НДС для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что проект по строительству ВСМ будет готов в срок. Он отметил, что проект очень сложный, но «пока идем по графику». Проектный офис по поручению правительства возглавляет сам министр, поэтому, как он заявил, линия будет построена в срок.