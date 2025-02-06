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В Госдуму внесли проект о нулевом НДС для перевозок по ВСМ Москва – Санкт-Петербург

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В Госдуму после одобрения правительства РФ внесен законопроект о нулевой ставке НДС для перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Нулевую ставку по НДС для перевозчиков предлагается установить с 1 января 2028 г. по 1 января 2065 г.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его реализация будет способствовать развитию ВСМ-сообщения и развитию субъектов страны, по территории которых пройдет ВСМ. Кроме того, законопроект соответствует целям госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ставку в 0% по НДС для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что проект по строительству ВСМ будет готов в срок. Он отметил, что проект очень сложный, но «пока идем по графику». Проектный офис по поручению правительства возглавляет сам министр, поэтому, как он заявил, линия будет построена в срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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