В Госдуму внесли проект о нулевом НДС для перевозок по ВСМ Москва – Санкт-Петербург
В Госдуму после одобрения правительства РФ внесен законопроект о нулевой ставке НДС для перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
Нулевую ставку по НДС для перевозчиков предлагается установить с 1 января 2028 г. по 1 января 2065 г.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его реализация будет способствовать развитию ВСМ-сообщения и развитию субъектов страны, по территории которых пройдет ВСМ. Кроме того, законопроект соответствует целям госпрограммы «Развитие транспортной системы».
В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ставку в 0% по НДС для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что проект по строительству ВСМ будет готов в срок. Он отметил, что проект очень сложный, но «пока идем по графику». Проектный офис по поручению правительства возглавляет сам министр, поэтому, как он заявил, линия будет построена в срок.