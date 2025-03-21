Центробанк сохраняет приверженность к снижению инфляции в РФ на 4%

Набиуллина отметила, что участники финансовых рынков пересматривают свои оценки с учетом вероятного улучшения геополитической обстановки. Но, по ее словам, политика регулятора основывается на устойчивых трендах, фундаментальных факторах и проверенных данных, а также придерживается консервативного подхода к оценке рисков. Она подчеркнула, что сохранение этого подхода остается ключевым условием для возвращения инфляции к целевому уровню 4% к 2026 г., вне зависимости от развития внешней ситуации.