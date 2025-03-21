Центробанк сохраняет приверженность к снижению инфляции в РФ на 4%
Центробанк сохраняет приверженность к снижению инфляции в России до 4%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания.
Набиуллина отметила, что участники финансовых рынков пересматривают свои оценки с учетом вероятного улучшения геополитической обстановки. Но, по ее словам, политика регулятора основывается на устойчивых трендах, фундаментальных факторах и проверенных данных, а также придерживается консервативного подхода к оценке рисков. Она подчеркнула, что сохранение этого подхода остается ключевым условием для возвращения инфляции к целевому уровню 4% к 2026 г., вне зависимости от развития внешней ситуации.
Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Это третье заседание подряд, по итогам которого совет директоров ЦБ сохраняет ставку – на уровне 21% она держится с октября прошлого года.
Как сообщал регулятор, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в 2025 г. – 7-8%. Достижения цели в 4% ЦБ ждет в 2026 г. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 г.