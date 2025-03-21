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Центробанк сохраняет приверженность к снижению инфляции в РФ на 4%

Ведомости

Центробанк сохраняет приверженность к снижению инфляции в России до 4%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания.

Набиуллина отметила, что участники финансовых рынков пересматривают свои оценки с учетом вероятного улучшения геополитической обстановки. Но, по ее словам, политика регулятора основывается на устойчивых трендах, фундаментальных факторах и проверенных данных, а также придерживается консервативного подхода к оценке рисков. Она подчеркнула, что сохранение этого подхода остается ключевым условием для возвращения инфляции к целевому уровню 4% к 2026 г., вне зависимости от развития внешней ситуации.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Это третье заседание подряд, по итогам которого совет директоров ЦБ сохраняет ставку – на уровне 21% она держится с октября прошлого года.

Как сообщал регулятор, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в 2025 г. – 7-8%. Достижения цели в 4% ЦБ ждет в 2026 г. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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