Чистая прибыль ПАО «Элемент» по МСФО увеличилась на 56% за 2024 год
Чистая прибыль российского разработчика и производителя электроники ПАО «Элемент» по итогам 2024 г. выросла на 56% и достигла 8,3 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом говорится в опубликованных на сайте «Элемента» финансовых результатах.
Рентабельность по чистой прибыли выросла с 15% в 2023 г. до 19% в 2024 г.
Выручка увеличилась на 23% до 44 млрд руб. за счет роста объемов производства электронной компонентой базы и роста выручки по точному машиностроению.
EBITDA выросла на 28% год к году до 11 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 25% в сравнении с 24% в прошлом году.
Совокупные инвестиции по реализации программы развития составили 22 млрд руб. Средства пойдут на расширение производственных мощностей, разработку модулей и блоков для телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники и электрозарядных станций, а также запуск серийного производства новых отечественных микроконтроллеров.
В 2025 г. группа компаний «Элемент» запустит серийное производство радиомодулей и электронной компонентой базы для базовых станций 4G и 5G.