Зампред ЦБ ожидает инфляцию с очисткой от сезонности в марте на уровне февраля
Заботкин заявил, что, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен, инфляция уже снижается. Он пояснил, что в ноябре – декабре рост составлял около 14% – это был пик. В январе текущая инфляция была меньше 11%, в феврале – меньше 8%. Зампред ЦБ отметил, что учитывает не годовой прирост, а месячные показатели, очищенные от сезонности.
«В марте, по всей видимости, будет на уровне февраля или даже несколько ниже», – добавил Заботкин.
Опрошенные «Ведомостями» в марте эксперты заявили об уверенности в том, что к концу 2025 г. инфляция неизбежно снизится. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазон 5–7%.