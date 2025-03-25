Зампред ЦБ ожидает инфляцию с очисткой от сезонности в марте на уровне февраля

Заботкин заявил, что, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен, инфляция уже снижается. Он пояснил, что в ноябре – декабре рост составлял около 14% – это был пик. В январе текущая инфляция была меньше 11%, в феврале – меньше 8%. Зампред ЦБ отметил, что учитывает не годовой прирост, а месячные показатели, очищенные от сезонности.