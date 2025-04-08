США с 9 апреля введут пошлины в размере 104% на продукцию из Китая
С 9 апреля США введут пошлины в размере 104% для товаров из Китая, так как страна не отменила ответные меры на американские пошлины в размере 34%. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в соцсети Х. Аналогичную информацию приводит и агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации.
2 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%. В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.
После этого Трамп заявил в Truth Social, что если Китай не откажется от анонсированных ответных мер до 8 апреля, то США введут против страны торговый тариф уже в 50%, и таким образом на китайские товары он достигнет 104%.
Сокращение торговли из-за пошлин приведет к существенным потерям ВВП для стран – участниц мировой торговли, вплоть до наступления рецессии, поясняла «Ведомостям» аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-инвестиции» Анастасия Власова. Эксперт подчеркнула, что негативный эффект от тарифов будет масштабным как для США, так и для Китая.