США с 9 апреля введут пошлины в размере 104% на продукцию из Китая

С 9 апреля США введут пошлины в размере 104% для товаров из Китая, так как страна не отменила ответные меры на американские пошлины в размере 34%. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в соцсети Х. Аналогичную информацию приводит и агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации.