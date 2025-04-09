Минцифры разработало законопроект о поддержке и развитии «Почты России»

В частности, планируется, что «Почта России» начнет принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны банковских учреждений. Все уведомления о почтовых отправлениях и платежах теперь можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России» или на платформе «Госуслуги».