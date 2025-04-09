Минцифры разработало законопроект о поддержке и развитии «Почты России»
Минцифры разработало проект федерального закона, предусматривающего ряд мер по поддержке и развитию «Почты России», сообщается в Telegram-канале ведомства.
В министерстве сообщили, что предлагаемые инициативы нацелены на решение основных экономических проблем, модернизацию инфраструктуры и обеспечение доступности почтовых услуг для граждан. Ожидается, что эти изменения будут способствовать улучшению качества и доступности услуг, а также повышению конкурентоспособности «Почты России». В настоящее время документ находится на стадии общественного обсуждения.
В частности, планируется, что «Почта России» начнет принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны банковских учреждений. Все уведомления о почтовых отправлениях и платежах теперь можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России» или на платформе «Госуслуги».
Кроме того, госкомпания получит полномочия на доставку корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. В соответствии с решением собрания собственников доставку почты также смогут осуществлять другие операторы.
Также «Почта России» сможет осуществлять продажу безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения. Это может помочь гражданам в отдаленных частях страны получать необходимую помощь.
Помимо этого для улучшения обслуживания граждан «Почта России» усовершенствует графики работы своих отделений. Также отделения почтовой связи будут выполнять функцию пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с маркетплейсов.
3 апреля заместитель главы министерства Олег Качанов в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия» сообщил, что Минцифры рассматривает возможность направить средства от повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения на модернизацию почтовых отделений в сельской местности. Сообщалось, что также идет обсуждение предоставления «Почте России» максимально возможных региональных льгот.
По словам замминистра, такой механизм позволит выделять порядка 5 млрд руб. ежегодно на модернизацию отделений почтовой связи за счет дополнительных доходов бюджета. Предварительно, на эти средства можно будет ремонтировать около 1000 отделений в год.