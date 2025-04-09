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Минцифры разработало законопроект о поддержке и развитии «Почты России»

Ведомости

Минцифры разработало проект федерального закона, предусматривающего ряд мер по поддержке и развитию «Почты России», сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве сообщили, что предлагаемые инициативы нацелены на решение основных экономических проблем, модернизацию инфраструктуры и обеспечение доступности почтовых услуг для граждан. Ожидается, что эти изменения будут способствовать улучшению качества и доступности услуг, а также повышению конкурентоспособности «Почты России». В настоящее время документ находится на стадии общественного обсуждения.

В частности, планируется, что «Почта России» начнет принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны банковских учреждений. Все уведомления о почтовых отправлениях и платежах теперь можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России» или на платформе «Госуслуги».

Кроме того, госкомпания получит полномочия на доставку корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. В соответствии с решением собрания собственников доставку почты также смогут осуществлять другие операторы.

Также «Почта России» сможет осуществлять продажу безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения. Это может помочь гражданам в отдаленных частях страны получать необходимую помощь.

Помимо этого для улучшения обслуживания граждан «Почта России» усовершенствует графики работы своих отделений. Также отделения почтовой связи будут выполнять функцию пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с маркетплейсов.

3 апреля заместитель главы министерства Олег Качанов в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия» сообщил, что Минцифры рассматривает возможность направить средства от повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения на модернизацию почтовых отделений в сельской местности. Сообщалось, что также идет обсуждение предоставления «Почте России» максимально возможных региональных льгот.

По словам замминистра, такой механизм позволит выделять порядка 5 млрд руб. ежегодно на модернизацию отделений почтовой связи за счет дополнительных доходов бюджета. Предварительно, на эти средства можно будет ремонтировать около 1000 отделений в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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