КНР: американские пошлины в отношении Китая превратились «в игру в числа»

9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он объяснил это ответом на решение Пекина повысить пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%. 10 апреля пошлины США были доведены до 145%, пошлины КНР на американские товары составляют 125%.