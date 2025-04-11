КНР: американские пошлины в отношении Китая превратились «в игру в числа»
Введение США чрезмерно высоких пошлин в отношении китайских товаров превратилось в «игру в числа» и не имеет существенного экономического значения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минкоммерции КНР.
9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он объяснил это ответом на решение Пекина повысить пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%. 10 апреля пошлины США были доведены до 145%, пошлины КНР на американские товары составляют 125%.
Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран. Он пояснил свое решение тем, что «некоторые начинали суетиться» и «немного пугаться». Тарифы для КНР президент США сохранил.