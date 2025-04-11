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КНР: американские пошлины в отношении Китая превратились «в игру в числа»

Ведомости

Введение США чрезмерно высоких пошлин в отношении китайских товаров превратилось в «игру в числа» и не имеет существенного экономического значения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минкоммерции КНР.

9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он объяснил это ответом на решение Пекина повысить пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%. 10 апреля пошлины США были доведены до 145%, пошлины КНР на американские товары составляют 125%.

Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран. Он пояснил свое решение тем, что «некоторые начинали суетиться» и «немного пугаться». Тарифы для КНР президент США сохранил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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