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/ Экономика

Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 10,38%

Ведомости

Годовая инфляция в России с 8 по 14 апреля ускорилась до 10,38% с 10,28%, зафиксированных неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

С 1 по 7 апреля показатель инфляции составлял 10,28% против 10,24% за неделю до этого.

«Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,19%. В частности, цены на плодоовощную продукцию изменились на 1,09%, тогда как на остальные продовольственные товары – на 0,11%», – говорится в документе.

Так, замедлились темпы роста цен на картофель до 3,5%, на 1,6% снизились цены на яйца, помидоры подешевели на 0,6%, ускорилось снижение цен на бананы до –0,9%, стоимость мяса кур изменилась на -0,9%. На 0,2% подешевело сливочное масло.

В сегменте непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен на 0,04%, что связано с ускорением падения цен на электро- и бытовые приборы. Также подешевели одежда и обувь, снизились темпы роста цен на медикаменты до 0,2%. Замедлился рост цен на бензин до 0,1%. В сфере услуг рост цен замедлился до 0,21%.

21 марта Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор пояснял, что будет очень «аккуратно» подходить к вопросу ее снижения. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в 2025 г. – 7–8%. А вот достижения цели в 4% ЦБ ожидает лишь в 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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