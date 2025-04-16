Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 10,38%
Годовая инфляция в России с 8 по 14 апреля ускорилась до 10,38% с 10,28%, зафиксированных неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
С 1 по 7 апреля показатель инфляции составлял 10,28% против 10,24% за неделю до этого.
«Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,19%. В частности, цены на плодоовощную продукцию изменились на 1,09%, тогда как на остальные продовольственные товары – на 0,11%», – говорится в документе.
Так, замедлились темпы роста цен на картофель до 3,5%, на 1,6% снизились цены на яйца, помидоры подешевели на 0,6%, ускорилось снижение цен на бананы до –0,9%, стоимость мяса кур изменилась на -0,9%. На 0,2% подешевело сливочное масло.
В сегменте непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен на 0,04%, что связано с ускорением падения цен на электро- и бытовые приборы. Также подешевели одежда и обувь, снизились темпы роста цен на медикаменты до 0,2%. Замедлился рост цен на бензин до 0,1%. В сфере услуг рост цен замедлился до 0,21%.
21 марта Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор пояснял, что будет очень «аккуратно» подходить к вопросу ее снижения. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в 2025 г. – 7–8%. А вот достижения цели в 4% ЦБ ожидает лишь в 2026 г.