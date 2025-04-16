Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 10,38%

21 марта Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор пояснял, что будет очень «аккуратно» подходить к вопросу ее снижения. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в 2025 г. – 7–8%. А вот достижения цели в 4% ЦБ ожидает лишь в 2026 г.