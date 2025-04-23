Стоимость номеров в отелях Петербурга перед ПМЭФ может увеличиться на 20%

«В пиковый период средняя стоимость номеров может увеличиться на 15-20% от текущего значения, в зависимости от категории гостиницы цены могут вырасти в два-три раза», – сказала она. Кулеш добавила, что в период проведения форума загрузка отелей высокого ценового сегмента увеличивается и может достигать 85-100%.