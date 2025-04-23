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Стоимость номеров в отелях Петербурга перед ПМЭФ может увеличиться на 20%

Ведомости

Стоимость номеров в отелях может увеличиться на 20% перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) в июне, считает заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш. Об этом пишет ТАСС.

Кулеш отмечает, что сейчас средняя стоимость проживания составляет 11 700 руб. за ночь, но цены могут начать расти по мере приближения дат форума.

«В пиковый период средняя стоимость номеров может увеличиться на 15-20% от текущего значения, в зависимости от категории гостиницы цены могут вырасти в два-три раза», – сказала она. Кулеш добавила, что в период проведения форума загрузка отелей высокого ценового сегмента увеличивается и может достигать 85-100%.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня 2025 г. 9 апреля Росконгресс раскрыл тематику деловой программы форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа также будет поделена на блоки. Центральный блок – «Экономика развития: обеспечивая рост» – отражает принципы нового экономического мышления. Второй блок – «Технологии: стремление к лидерству» – объединит обсуждения о ключевых направлениях технологического прогресса.

Третий блок под названием «Среда для жизни» затронет вопросы информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Четвертое направление – «Человек в новом мире», оно станет логическим продолжением этой темы.

Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в ПМЭФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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