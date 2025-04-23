Стоимость номеров в отелях Петербурга перед ПМЭФ может увеличиться на 20%
Кулеш отмечает, что сейчас средняя стоимость проживания составляет 11 700 руб. за ночь, но цены могут начать расти по мере приближения дат форума.
«В пиковый период средняя стоимость номеров может увеличиться на 15-20% от текущего значения, в зависимости от категории гостиницы цены могут вырасти в два-три раза», – сказала она. Кулеш добавила, что в период проведения форума загрузка отелей высокого ценового сегмента увеличивается и может достигать 85-100%.
ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня 2025 г. 9 апреля Росконгресс раскрыл тематику деловой программы форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа также будет поделена на блоки. Центральный блок – «Экономика развития: обеспечивая рост» – отражает принципы нового экономического мышления. Второй блок – «Технологии: стремление к лидерству» – объединит обсуждения о ключевых направлениях технологического прогресса.
Третий блок под названием «Среда для жизни» затронет вопросы информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Четвертое направление – «Человек в новом мире», оно станет логическим продолжением этой темы.