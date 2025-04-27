Китай расширит налоговые льготы для иностранных туристов

Китай, как следует из заявлений, намерен расширить список магазинов возврата налогов в торговых районах, аэропортах отелях, а также «живописных местах». Для одного иностранца минимальный порог для возврата налога будет снижен до 200 юаней ($27), сейчас он составляет 500 юаней. Максимальная сумма при этом вырастет до 20 000 юаней. Сами процедуры для получения скидок станут проще, говорится в заявлении.