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Китай расширит налоговые льготы для иностранных туристов

Ведомости

Китайские власти расширяют налоговые льготы для иностранных туристов, мера должна стимулировать потребление, передают Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление минфина КНР, Народного банка (ЦБ) Китая и других ведомств.

Китай, как следует из заявлений, намерен расширить список магазинов возврата налогов в торговых районах, аэропортах отелях, а также «живописных местах». Для одного иностранца минимальный порог для возврата налога будет снижен до 200 юаней ($27), сейчас он составляет 500 юаней. Максимальная сумма при этом вырастет до 20 000 юаней. Сами процедуры для получения скидок станут проще, говорится в заявлении.

Таким образом Китай намерен стимулировать потребление в стране, поскольку Пекин пытается смягчить ущерб от серии торговых ограничений с США, пишет Bloomberg. На заседании правительства в 2024 г., напоминает агентство, власти назвали стимулирование потребления и внутреннего спроса главным приоритетом.

Пекин повысил ответные пошлины до 125% на все товары, импортируемые из США, 12 апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел увеличил тарифы на китайские товары до 145%. Позднее Bloomberg сообщил, что власти Китая рассматривают возможность приостановки действия пошлин в 125%, поскольку экономические издержки торговой войны сказываются на некоторых отраслях промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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