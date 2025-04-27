Китай расширит налоговые льготы для иностранных туристов
Китай, как следует из заявлений, намерен расширить список магазинов возврата налогов в торговых районах, аэропортах отелях, а также «живописных местах». Для одного иностранца минимальный порог для возврата налога будет снижен до 200 юаней ($27), сейчас он составляет 500 юаней. Максимальная сумма при этом вырастет до 20 000 юаней. Сами процедуры для получения скидок станут проще, говорится в заявлении.
Таким образом Китай намерен стимулировать потребление в стране, поскольку Пекин пытается смягчить ущерб от серии торговых ограничений с США, пишет Bloomberg. На заседании правительства в 2024 г., напоминает агентство, власти назвали стимулирование потребления и внутреннего спроса главным приоритетом.
Пекин повысил ответные пошлины до 125% на все товары, импортируемые из США, 12 апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел увеличил тарифы на китайские товары до 145%. Позднее Bloomberg сообщил, что власти Китая рассматривают возможность приостановки действия пошлин в 125%, поскольку экономические издержки торговой войны сказываются на некоторых отраслях промышленности.