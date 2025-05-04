Сенатор назвал главные условия для замедления роста цен в России

Действенным методом борьбы с инфляцией, как указал Абрамов, может стать развитие производства и инноваций, а также снижение издержек в производстве, в том числе роботизация процессов. Кроме того, есть вариант пойти по пути уменьшения бюджетных расходов, но «по понятным причинам» Россия сейчас сделать это может. Абрамов добавил, что в случае успешных переговоров по завершению российско-украинского конфликта эти траты могут сократиться, и в результате инфляция уменьшится, а вслед за ней – ставка Центробанка.