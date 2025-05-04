Сенатор назвал главные условия для замедления роста цен в России
Инфляция в России разгоняется за счет дисбаланса спроса и предложения, темпы роста цен можно снизить за счет роста производства и сокращения в будущем государственных расходов, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
Действенным методом борьбы с инфляцией, как указал Абрамов, может стать развитие производства и инноваций, а также снижение издержек в производстве, в том числе роботизация процессов. Кроме того, есть вариант пойти по пути уменьшения бюджетных расходов, но «по понятным причинам» Россия сейчас сделать это может. Абрамов добавил, что в случае успешных переговоров по завершению российско-украинского конфликта эти траты могут сократиться, и в результате инфляция уменьшится, а вслед за ней – ставка Центробанка.
25 апреля Банк России оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7–8%. Регулятор также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина тогда заявила, что текущее укрепление рубля соответствует цели по возвращению инфляции к целевому уровню в 4%.