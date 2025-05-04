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Сенатор назвал главные условия для замедления роста цен в России

Ведомости

Инфляция в России разгоняется за счет дисбаланса спроса и предложения, темпы роста цен можно снизить за счет роста производства и сокращения в будущем государственных расходов, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Действенным методом борьбы с инфляцией, как указал Абрамов, может стать развитие производства и инноваций, а также снижение издержек в производстве, в том числе роботизация процессов. Кроме того, есть вариант пойти по пути уменьшения бюджетных расходов, но «по понятным причинам» Россия сейчас сделать это может. Абрамов добавил, что в случае успешных  переговоров по завершению российско-украинского конфликта эти траты могут сократиться, и в результате инфляция уменьшится, а вслед за ней – ставка Центробанка.

25 апреля Банк России оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7–8%. Регулятор также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина тогда заявила, что текущее укрепление рубля соответствует цели по возвращению инфляции к целевому уровню в 4%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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