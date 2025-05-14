Bloomberg: страны ЕС намерены 14 мая согласовать 17-й пакет санкций против РФ

8 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций может быть принят к 20 мая. Тогда его содержание еще «не было согласовано». 7 мая издание EUObserver передавало данные из документа Еврокомиссии о возможных 54 физических и 14 юридических лицах, которые попадут под санкции.