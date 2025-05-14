Bloomberg: страны ЕС намерены 14 мая согласовать 17-й пакет санкций против РФ
Страны ЕС намерены достичь договоренности по 17-му пакету антироссийских санкций 14 мая, накануне переговоров России и Украины в Турции, сообщило агентство Bloomberg.
Санкции в основном касаются флота российских нефтяных танкеров, а также физических и юридических лиц, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения. По данным издания, ЕС оказывает дополнительное давление, так как президент Украины Владимир Зеленский принял предложение лидера РФ Владимира Путина о прямых переговорах.
8 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций может быть принят к 20 мая. Тогда его содержание еще «не было согласовано». 7 мая издание EUObserver передавало данные из документа Еврокомиссии о возможных 54 физических и 14 юридических лицах, которые попадут под санкции.
Переговоры России и Украины должны состояться 15 мая в Стамбуле. Пока неизвестно, кто будет представлять Россию, однако Москва надеется на первый с 2022 г. прямой контакт с Украиной.