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Bloomberg: страны ЕС намерены 14 мая согласовать 17-й пакет санкций против РФ

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Страны ЕС намерены достичь договоренности по 17-му пакету антироссийских санкций 14 мая, накануне переговоров России и Украины в Турции, сообщило агентство Bloomberg.

Санкции в основном касаются флота российских нефтяных танкеров, а также физических и юридических лиц, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения. По данным издания, ЕС оказывает дополнительное давление, так как президент Украины Владимир Зеленский принял предложение лидера РФ Владимира Путина о прямых переговорах.

8 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций может быть принят к 20 мая. Тогда его содержание еще «не было согласовано». 7 мая издание EUObserver передавало данные из документа Еврокомиссии о возможных 54 физических и 14 юридических лицах, которые попадут под санкции.

Переговоры России и Украины должны состояться 15 мая в Стамбуле. Пока неизвестно, кто будет представлять Россию, однако Москва надеется на первый с 2022 г. прямой контакт с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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