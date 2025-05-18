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Товарооборот России и ОАЭ вырос с 2019 года до $9,5 млрд

Ведомости

Товарообмен между ОАЭ и Россией вырос за последние несколько лет до $9,5 млрд, в 2019 г. показатель составлял $3,5 млрд, сообщил «РИА Новости» заместитель министра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех.

«С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%», – сказал он на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Эмираты при этом нарастили экспорт в РФ с $300 млн в 2019 г. до $800 млн в 2024 г., добавил Салех.

В октябре прошлого года в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава российского государства указал на трехкратный рост товарооборота за последние три года, но отметил, что в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ сообщил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики. В 2018 г. товарообмен, за исключением нефтяной сферы, составлял $2,5 млрд, а в 2023 г. этот показатель превысил $11 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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