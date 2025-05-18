Товарооборот России и ОАЭ вырос с 2019 года до $9,5 млрд
Товарообмен между ОАЭ и Россией вырос за последние несколько лет до $9,5 млрд, в 2019 г. показатель составлял $3,5 млрд, сообщил «РИА Новости» заместитель министра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех.
«С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%», – сказал он на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
Эмираты при этом нарастили экспорт в РФ с $300 млн в 2019 г. до $800 млн в 2024 г., добавил Салех.
В октябре прошлого года в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава российского государства указал на трехкратный рост товарооборота за последние три года, но отметил, что в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ сообщил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики. В 2018 г. товарообмен, за исключением нефтяной сферы, составлял $2,5 млрд, а в 2023 г. этот показатель превысил $11 млрд.