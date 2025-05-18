Товарооборот России и ОАЭ вырос с 2019 года до $9,5 млрд

В октябре прошлого года в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава российского государства указал на трехкратный рост товарооборота за последние три года, но отметил, что в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ сообщил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики. В 2018 г. товарообмен, за исключением нефтяной сферы, составлял $2,5 млрд, а в 2023 г. этот показатель превысил $11 млрд.