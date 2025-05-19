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Силуанов не исключил смягчения кредитно-денежной политики ЦБ в июне

Ведомости

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов не исключил, что в июне Центральный банк может смягчить кредитно-денежную политику. Он отметил большое поле для принятия решений Банком России.

«Очередное заседание будет в следующем месяце. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор», – прокомментировал Силуанов (цитата по ТАСС).

По словам министра, темпы кредитования (как корпоративного, так и потребительского) снижаются. В этом он видит причину охлаждения динамики экономического роста и возможности принятия различных решений ЦБ.

19 мая Россия впервые с 2022 г. получила суверенный рейтинг за границей. Китайское агентство CCXI присвоило стране «стабильный» кредитный рейтинг BBB+g. Среди рисков, отмеченных агентством, кроме дефицита кадров и высоких госрасходов высокая инфляция (10,09% в мае), из-за которой поддерживается 21%-ная ключевая ставка.

При этом 25 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Инфляционное давление продолжает снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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