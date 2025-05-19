Силуанов не исключил смягчения кредитно-денежной политики ЦБ в июне
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов не исключил, что в июне Центральный банк может смягчить кредитно-денежную политику. Он отметил большое поле для принятия решений Банком России.
«Очередное заседание будет в следующем месяце. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор», – прокомментировал Силуанов (цитата по ТАСС).
По словам министра, темпы кредитования (как корпоративного, так и потребительского) снижаются. В этом он видит причину охлаждения динамики экономического роста и возможности принятия различных решений ЦБ.
19 мая Россия впервые с 2022 г. получила суверенный рейтинг за границей. Китайское агентство CCXI присвоило стране «стабильный» кредитный рейтинг BBB+g. Среди рисков, отмеченных агентством, кроме дефицита кадров и высоких госрасходов высокая инфляция (10,09% в мае), из-за которой поддерживается 21%-ная ключевая ставка.
При этом 25 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Инфляционное давление продолжает снижаться.