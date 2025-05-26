Мантуров заявил о негативном влиянии высокой ставки ЦБ на бизнес

Он отметил, что в этом вопросе есть два ключевых момента – высокая ставка и крепкий рубль. Мантуров предположил, что такие обстоятельства могут быть выгодны тем, кто занимается импортом. Но в то же время импорт снижается из-за высокой ключевой ставки. Для экспортеров же сложившиеся обстоятельства в определенной степени вредны, добавил он.