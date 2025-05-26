Мантуров заявил о негативном влиянии высокой ставки ЦБ на бизнес
Российским компаниям непросто работать в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, негативный эффект затрагивает широкий перечень отраслей экономики.
Он отметил, что в этом вопросе есть два ключевых момента – высокая ставка и крепкий рубль. Мантуров предположил, что такие обстоятельства могут быть выгодны тем, кто занимается импортом. Но в то же время импорт снижается из-за высокой ключевой ставки. Для экспортеров же сложившиеся обстоятельства в определенной степени вредны, добавил он.
По мнению первого вице-премьера, в этом вопросе необходимо принимать определенные решения. Он отметил, что правительство РФ четко и своевременно отслеживает ситуацию по широкому перечню отраслей экономики. В частности, Мантуров совместно с вице-премьером РФ Александром Новаком ежедневно «сверяют часы» о том, какие предприятия нуждаются в поддержке.
С октября 2024 г. ключевая ставка держится на уровне 21%. На заседании 25 апреля совет директоров Банка России вновь сохранил ее на таком уровне. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил тогда регулятор.